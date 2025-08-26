El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El patrón del Bribón

Rafael Fernández Arias

Rafael Fernández Arias

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

Imagine que un jefe del Estado echa horas como intermediario, patea la senda de los elefantes afilando colmillos, regatea pasta a Hacienda y moraliza haciendo ... lo contrario; imagine falsa la postal navideña de Familia Real y real la sacada por el nene de la amante bandido al majo desnudo en su tour mundial por ochenta camas; suponga que quien encarna la institución simbólica de país democrático se retira a otro donde los derechos humanos son lujo y redacta sus memorias a base de olvidos y silencios y habrá pintado la realidad de la realeza, realidad que supera la ficción soñada del enemigo.

