Cartas boca arriba en el 'solarón'

Los gobernantes orientales han sido crueles. Sin embargo, siempre mostraron una exquisita sutileza para proyectar y cuidar parques y jardines. Todo funcionario chino o japonés ... de renombre, enriquecía su ciudad natal con un jardín en el que se reflejan los colores que indican el paso de las estaciones y el transcurrir sereno del tiempo. Aunque no sea nipón, el arquitecto gijonés Vicente Díez-Faixat posee, además de conocimiento, una especial sensibilidad estética oriental. Díez-Faixat fue uno de los pioneros en pedir que el 'solarón' se convierta en parque. El Ayuntamiento se gastó un dineral, por supuesto nuestro, en proyectos irrealizables, o en sondeos en el Muro –agua y arena encontrarán– para 400 metros de futuro soterramiento. Un dinero que bien se hubiese podido destinar a un concurso de ideas y realidades en el que participarían arquitectos gijoneses sobre el necesario parque central.

¿Eran sinceras las promesas de Foro en la campaña electoral sobre el 'solarón'? Del PSOE gijonés y el Gobierno del Principado en materias relacionadas con las infraestructuras esperamos muy poco, ya que son la voz de su amo, en este caso el Ministerio de Infraestructuras. En el asunto del 'solarón', la única actitud firme es la de Podemos e IU, que hasta hace muy poco coincidía con la de la alcaldesa. Yo escuché a Carmen Moriyón que la especulación urbanística no cabe en el 'solarón', además de manifestar que el parque sería una forma de pagar la deuda a Gijón provocada por el retraso del plan de vías. No me parece descabellada la petición de un referéndum sobre este asunto. Tanto alardear de democracia participativa y cuando hay un proyecto de futuro que nos atañe a todos, se niega la opinión. Además, no creo que una consulta tenga que paralizar el derribo del viaducto de Carlos Marx y las obras de canalización en el futuro parque. Así que menos ambigüedades, menos mentiras, no confundir valor y precio de los terrenos del 'solaron' y no tomar medidas irreversibles que frustren ese espacio verde necesario que todos deseamos.