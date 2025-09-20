El peaje del Huerna se soluciona en Madrid

Para la mayor parte de los conductores asturianos, las bonificaciones en la autopista del Huerna son una incógnita. El peaje este año subió un 3, ... 85 % en los turismos, por lo que se pone en 15,57 euros. Lo curioso es que, según la Comisión Europea, cuando pagamos el viaje estamos sosteniendo una irregularidad administrativa no del todo legal. En julio, la Comisión Europea, en respuesta a una denuncia presentada en el 2021 por Podemos, dictaminó que la ampliación del peaje, decidido por el gobierno de Aznar siendo ministro de Infraestructuras Rafael Arias Salgado, fue irregular. Recordemos que la autopista del Huerna (Ap-66), si no se hubiese hecho esa ampliación, refrendada luego por Zapatero, Rajoy y Sánchez, el peaje se habría terminado en 2021.

Frente a la Comisión Europea, que insta a solucionar la ilegalidad del peaje, algo que perjudica directamente a Asturias, está el gobierno de Pedro Sánchez. El cinismo del lenguaraz ministro de Transportes pidiendo explicaciones al PP y al mismo tiempo confirmando y apoyando la ampliación del peaje llevado a cabo por Aznar es burdo e irritante. Si Puente piensa que la ampliación fue una mala decisión que perjudica a Asturias, ¿por qué rechaza los argumentos de la Comisión Europea?

¿Qué hace Barbón para defender los intereses de Asturias? Por lo pronto se alía con la Comisión Europea frente al Gobierno central. Una actitud de pellizco de monja al ministro de Transportes que no pasa de un mero postureo. Está bien que respalde a la Comisión, pero estaría mejor que se hiciera valer, junto con los diputados asturianos, ante el ejecutivo central. En definitiva, menos Bruselas y más Madrid. Exigir, como presidente de una comunidad a la que Sánchez y Puente la toma por el pito del sereno, primero que no se le ningunee y que se respeten los intereses asturianos. Y segundo, que se cumplan los compromisos. Barbón si quiere ser creíble, deberá cortar el nudo gordiano que ata el peaje del Huerna. ¿Cómo? Exigiendo, bloqueando y amenazando, como hacen catalanes y vascos.