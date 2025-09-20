El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El peaje del Huerna se soluciona en Madrid

Ramón Avello

Ramón Avello

Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00

Para la mayor parte de los conductores asturianos, las bonificaciones en la autopista del Huerna son una incógnita. El peaje este año subió un 3, ... 85 % en los turismos, por lo que se pone en 15,57 euros. Lo curioso es que, según la Comisión Europea, cuando pagamos el viaje estamos sosteniendo una irregularidad administrativa no del todo legal. En julio, la Comisión Europea, en respuesta a una denuncia presentada en el 2021 por Podemos, dictaminó que la ampliación del peaje, decidido por el gobierno de Aznar siendo ministro de Infraestructuras Rafael Arias Salgado, fue irregular. Recordemos que la autopista del Huerna (Ap-66), si no se hubiese hecho esa ampliación, refrendada luego por Zapatero, Rajoy y Sánchez, el peaje se habría terminado en 2021.

