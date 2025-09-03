El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la periodista y presentadora del TD2, Pepa Bueno. EP

Lo que cobra el presidente

En diagonal ·

En su primera entrevista en un año, el presidente del Gobierno ponía a veces caras raras

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:01

En su primera entrevista en un año, el presidente del Gobierno ponía a veces caras raras. Inquietantes gestos para estudiar. No le arriendo la ganancia. ... La de su posición. Pero no me extraña lo de poner caras. La entrevistadora era Pepa Bueno, nueva conductora de la segunda edición del Telediario. La anterior directora de 'El País', periódico de una empresa privada, está ahora en la televisión pública más importante de España, RTVE. El art. 21.1, del Capítulo II, de los Presupuestos Generales del Estado del año 23 (los que tenemos) figura que Pedro Sánchez cobra un sueldo bruto anual de 90.010, 20 euros sin pagas extras y en 12 meses. O sea, 7.500, 85 euros brutos mensuales. Es verdad que con la casa y la luz pagadas. Enfrente, Sánchez tenía a Pepa Bueno. He leído a Esther Mucientes que su sueldo es de 265.290 euros anuales. No va a ponerle caras. Es inconcebible que el presidente del Gobierno, sea quien sea, cobre menos que Pepa Bueno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025: Â«Â¡Por fin lo logramos!Â»
  3. 3

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  4. 4 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  5. 5 El Sporting de Gijón ya tiene su tercera camiseta en un guiño a los 120 años
  6. 6 El fuego devora una nave agrícola en Gozón y afecta a dos coches y una vivienda en Siero
  7. 7

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  8. 8 Dos identificados en el Hípico de Gijón por pedir dinero para una falsa asociación de invidentes
  9. 9

    El Principado de Asturias impulsa cuatro proyectos de energía eólica con una ayuda de 48 millones de euros
  10. 10

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lo que cobra el presidente

Lo que cobra el presidente