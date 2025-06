Corrupción pintarrajeada y enrollada

Comenta Compartir

Rimbombancia pertinaz. «La mentira no puede derrotar a un fiscal general», ha dicho campanudo Álvaro García Ortiz al reaparecer y defender su decisión de no ... dimitir. Se ratifica en que «autorizó una nota de prensa para desmentir una infamia». Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, le dijo que sacara la nota, pero no los correos. O sea, que no revelara información personal del novio de Ayuso. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado recurso pidiendo el archivo de la causa por considerar que no hay revelación de secreto alguna. Sale a la luz García Ortiz y el recurso el día después de todoKoldo, todoCerdán, todoÁbalos y todoSánchez pidiendo disculpas a la ciudadanía pintarrajeado como Angelica Huston en 'El honor de los Prizzi' para dar pena. Estamos entretenidos con la corrupción salvaje y las putas enrolladas, pero no se nos olvida la amnistía, el mangoneo del fiscalato, el apagón, los trenes, el Sáhara o la reforma judicial.

