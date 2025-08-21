El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Duelo a batefuegos

Quizá a ese señor del «que arda ya todo» lo que menos le importa es que los políticos

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:01

Que arda ya todo para volver a vivir tranquilos, dice un señor harto del fuego. La desolación y la devastación se añaden a la indignación, ... como pasa en España con cualquier catástrofe o estrago de última generación. A todos nuestros desastres naturales (o provocados) les sigue la gresca política. Quizá a ese señor del «que arda ya todo» lo que menos le importa es que los políticos y sus clacs se acusen mutuamente y se tiren los trastos a la cabeza mientras España se quema (o Valencia se ahoga, lo que sea). El lugar común siempre trae 'Duelo a garrotazos' de Goya como símbolo de esa tendencia tan española de abrirnos la cabeza. El símbolo de este verano (no sé si se habrá dibujado a la goyesca) es el batefuegos, herramienta de unos dos metros que sirve para apagar fuegos incipientes o llamas de poca altura por sofocación. Y para quemas controladas e impedir que los incendios avancen. Al menos se usan para lo que sirven, no para apalearse.

