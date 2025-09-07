El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Interior de la Bolsa de Madrid. EFE

Un nuevo curso bursátil

Tan solo 129 empresas se pueden comprar y vender en Bolsa, mientras que hace una década eran 155 compañías, de ahí la importancia de impulsar la competitividad del mercado español

Susana Álvarez Otero

Susana Álvarez Otero

Oviedo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Comienza septiembre y también el nuevo curso académico. Los profesores, más que en años naturales, medimos la vida en cursos académicos o, al menos a ... mí, me sucede. Surgen nuevos retos con cada noveno mes del año. También se inicia el 'curso bursátil' y, en este, los retos son, desde hace unos años, los mismos: tratar de sobrevivir e intentar crecer. La autoridad bursátil me solicitó hace un tiempo la elaboración de un informe para intentar incrementar el número de cotizadas en un mercado como el español, cada vez más apocado. Y lo hice a través de un contrato con la FUO (Fundación Universidad de Oviedo) en el año 2021. Está a su disposición en: https://www.bolsasymercados.es/dam/descargas/estudios/como-hacer-bolsas-atractivas-empresas-es.pdf.

Espacios grises

