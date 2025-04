Me ha dicho la luna que ha visto de todo y que la gente promete el cielo y las estrellas bajo su luz, pero que ... gran parte de esas promesas mueren antes del amanecer; que hay cosas que parecen cerradas, pero siguen abiertas y que el silencio guarda más palabras de las que imaginamos.

Me ha dicho la luna que la gente se quita la máscara cuando cree que nadie está mirando y que el verdadero rostro aparece en esos momentos en los que no hay público ni aplausos. Tan solo rutina.

Me ha dicho la luna que la noche arrastra recuerdos, como ese olor que te hace retroceder, tal vez a la infancia; o esa canción que suena en un bar y te desordena el día por completo. Bailas y cantas o, tal vez, callas y lloras.

Me ha dicho la luna que la gente se ha acostumbrado a vivir con dolor y que lo maquilla con sonrisas. Dolor propio y ajeno que tiembla las manos y esquiva miradas en los reflejos de los escaparates, y de los charcos. Dolor que elimina canciones.

Me ha dicho la luna que no entiende por qué la llamamos buscando respuestas si, cuando las encontramos, preferimos mirar hacia otro lado, pues la verdad asusta más que la incertidumbre y, aunque la gente habla mucho del destino, pocas veces lo enfrenta.

Me ha dicho la luna que la nostalgia es un truco sucio que nos hace idealizar lo que ya no tenemos y olvidar los motivos por los que lo dejamos atrás; que hay noches en las que la gente echa de menos a quien le rompió el corazón y no porque lo quiera de vuelta, sino porque la soledad le hace trampas. Penélopes de hoy que no encuentran despedidas.

Me ha dicho la luna que el tiempo no cura nada, solo nos enseña a vivir con ello; que las heridas se transforman, se camuflan, pero siguen ahí, y lo único que realmente cambia las cosas es lo que nosotros somos capaces de hacer con eso que tanto nos duele.

Me ha dicho la luna que la gente todavía sueña, aunque no lo admita; que incluso los más escépticos tienen deseos escondidos, preguntas sin respuestas y esperanzas que no han sabido matar del todo.

Me ha dicho la luna… Me ha dicho.