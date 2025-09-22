El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La buena política y la reflexión de los políticos en soledad

Habría que abordar cuestiones tales como si los políticos de la Nación se dejan llevar por el barro humano en el desarrollo de sus funciones

Viliulfo Díaz

Viliulfo Díaz

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:01

En este mundo que nos ha tocado vivir, en que se junta la ignorancia y la sabiduría, la mentira y la verdad y la tristeza ... y la alegría, existen personas que temen estar de vez en cuando solas para «investigarse a sí mismos». El mal es viejo. Ya en el siglo XVII consideraba el poeta inglés Abrahn Cowley que le resultaba fantástico y contradictorio que, «amándose los hombres a sí mismos sobre todas las cosas, no puedan estar solos consigo mismos». Miguel de Montaigne, en el siglo XVI, en sus 'Ensayos', recuerda a los políticos de su tiempo que deberían disponer siempre de una 'trastienda' «que les permitiera disfrutar de un mundo sólo para ellos y plegarse a sí mismos», y cómo no, nuestro Jovellanos, en el siglo XVIII, en su 'Memoria sobre la educación pública', se manifestó en términos análogos, señalando que «el estudio de nosotros mismos se elevará no sólo a la verdadera virtud, sino también a las modificaciones que se refieran a la conducta pública y privada».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 a los 26 años tras caer en coma la noche de su boda
  2. 2 El piloto inglés Will Macintyre de 18 años padece cáncer de pulmón y cerebro: «Es tan grave como parece»
  3. 3 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  4. 4 Un detenido alega miedo insuperable a la Policía tras pegar a un agente y romper la puerta del juzgado de Gijón
  5. 5 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  6. 6

    Atención Primaria se «indigna» por la contratación de médicos en Asturias sin la especialidad homologada
  7. 7 Rescatan a una mujer que entró vestida al agua en la playa de Poniente, en Gijón
  8. 8 Susana Alfageme, abogada: «Ya están aquí los primeros efectos negativos del Registro Único sobre los pisos turísticos»
  9. 9 El otoño llega con fuerza a Asturias: Gijón, la segunda ciudad de España donde más ha llovido
  10. 10

    La «nota confidencial» sobre Sánchez: de los negocios del suegro a las vigilancias físicas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La buena política y la reflexión de los políticos en soledad