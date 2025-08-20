El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El remolón progreso de la ética en el hacer político

Al hombre honesto hay que recordarle que, pese a serlo, estará sometido a dos riesgos: el primero es que será criticado por los que no son honrados, y el segundo, que desengañado por lo que ve a diario decida cambiar su conducta y corromperse

Viliulfo Díaz

Viliulfo Díaz

Miércoles, 20 de agosto 2025, 02:00

Desafortunadamente podemos repetir hoy las palabras de nuestro Arcipreste de Hita en su 'Libro del buen amor', escrito en el siglo XIV, tras contemplar año ... tras año las dudosas o poco éticas conductas de algunos hombres públicos en nuestra sufrida España: '¡En qué envejecí! ¡En ver lo que veo y ver lo que vi!', reflejo y queja del más que lento progreso de la moral política, que vuelve de vez en cuando a las andadas, desilusionando a las gentes honestas, que les ha tocado vivir en el siglo XXI.

