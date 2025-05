La abogada consistorial Patricia Ibaseta presenta su obra en la plaza de Trascorrales de Oviedo

La pintora y abogada municipal, Patricia Ibaseta, inauguró ayer en la sala de Trascorrales de Oviedo su exposición 'Expresiones y sueños o el arte ... de la madurez', una muestra que la propia artista ha definido como «un viaje artístico que explora paisajes reales e imaginados, emociones humanas y personales, todo ello desde un estilo particular que combina técnicas tradicionales con elementos innovadores como rodillas y esponjas».

La inauguración contó con la presencia del alcalde, Alfredo Canteli, y de varios concejales como David Álvarez, Alfredo García Quintana, Rosario Suárez y Covadonga Díaz, todos del PP; además de Natalia Sánchez Santa Bárbara, del PSOE, y Alejandra González, de Vox.

Alfredo Canteli recordó que Ibaseta «es funcionaria del Ayuntamiento, por eso me hace especial ilusión poder acompañarla en este día tan especial para ella». «Te deseo la mayor de las suertes para esta bella exposición aunque, en realidad, sé que no la necesitas porque la calidad de tus obras está fuera de toda duda. No son solo paisajes, trazos o formas. Tus obras son emociones que, como tú misma dices, te salen desde dentro. El extraordinario manejo del color que pones en práctica en cada uno de tus cuadros y tus alegres pinceladas reflejan tu talento y tu profunda sensibilidad artística».

La muestra, que ofrece 90 obras de la artista, permanecerá abierta al público en la plaza de Trascorrales hasta el próximo 14 de mayo.