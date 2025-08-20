El alcalde acuerda con el Principado proponer La Vega como sede de la Agencia de Salud Pública

Hay acuerdo entre Ayuntamiento y Principado para que La Vega acoja la Agencia Estatal de Salud Pública, ahora sólo queda que el Gobierno central ... acepte el reto ovetense acepte el reto y tome la decisión sobre el asunto. Aunque para eso aún queda tiempo pues la consejera de Salud Pública, Concepción Saavedra, aseguró ayer que el Principado incluirá la ubicación ovetense en el proyecto que el Principado presentará al Ministerio de Sanidad para su aprobación definitiva aunque aún se desconoce el plazo de aprobación y, evidentemente, ni el comienzo de las obras. En todo caso, el proyecto biosanitario de La Vega va tomando forma.

Saavedra realizó estas declaraciones tras una visita realizada al conjunto de La Vega en compañía del alcalde, Alfredo Canteli, que sin lanzar las campanas al vuelo sobre la concesión de la agencia a Oviedo se mostró optimista, agradeció el apoyo de la consejera con la visita de ayer y reclamó al «presi» en referencia al presidente del Principado, Adrián Barbón, que «se ponga a trabajar fuertemente para ver si conseguimos entre todos que la agencia se instale a Oviedo».

Todo esto a la puerta de la antigua fábrica de La Vega donde alcalde y consejera se encontraron acompañados del director General de Salud Pública, Ángel José López Díaz, y el concejal de Infraestructuras, Ignacio Cuesta.

Los cuatro se encontraron para entrar en La Vega y dirigirse al edificio elegido para la Agencia Estatal de Salud Pública. Un inmueble que, evidentemente necesita una reforma profunda, pero que cuenta con unos 3.000 metros cuadrados útiles entre planta baja, primera planta, según planta, «y eso sin contar la terraza», aseguró el regidor ovetense.

Canteli, dentro de un ambiente de cierta camaradería con la consejera, a la vista del apoyo del Principado a al proyecto ovetense (de hecho debe ser el Principado el encargado de presentar el proyecto), se permitió bromear al respecto de si la ciudad consigue al final ser sede de la agencia: « «Si lo conseguimos haremos una fiesta en la que tú tendrás mucho que ver, pero hay que ser prudentes pero, inevitablemente, el que estés dando la cara me ilusiona mucho y te lo agradezco de verdad».

Concepción Saavedra afirmó tras la visita que el edificio de La Vega que ofrece el Ayuntamiento para sede de la Agencia Estatal de Salud Pública «es un edificio que es lo que esperábamos y ya hemos demostrado nuestro interés ante los ministerios de Política Territorial y Sanidad y ahora lo vamos a hacer por escrito para que quede constancia del interés mientras preparamos el proyecto para cuando se abra la candidatura».

En 2024, el presidente del Principado, Adrián Barbón, presentó a Pedro Sánchez la candidatura de Oviedo para la Agencia Estatal de Salud Pública. Una candidatura en la que, según Barbón, se plantearía como ubicación Oviedo por su importancia en el sector biosanitario.