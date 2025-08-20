El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alfredo Canteli, Soledad Saavedra, Ignacio Cuesta y Ángel José López Díaz. A. O.
Un proyecto capital para Oviedo

El alcalde acuerda con el Principado proponer La Vega como sede de la Agencia de Salud Pública

Concepción Saavedra y Alfredo Canteli comprueban que el edificio, de tres plantas, reúne las condiciones: «Es lo que esperábamos»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:04

Hay acuerdo entre Ayuntamiento y Principado para que La Vega acoja la Agencia Estatal de Salud Pública, ahora sólo queda que el Gobierno central ... acepte el reto ovetense acepte el reto y tome la decisión sobre el asunto. Aunque para eso aún queda tiempo pues la consejera de Salud Pública, Concepción Saavedra, aseguró ayer que el Principado incluirá la ubicación ovetense en el proyecto que el Principado presentará al Ministerio de Sanidad para su aprobación definitiva aunque aún se desconoce el plazo de aprobación y, evidentemente, ni el comienzo de las obras. En todo caso, el proyecto biosanitario de La Vega va tomando forma.

