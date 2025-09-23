El alcalde de Oviedo, operado con éxito de cataratas en los Vega Alfredo Canteli se recupera ya en su domicilio de la intervención a la que fue sometido esta mañana

Susana Neira Oviedo Martes, 23 de septiembre 2025, 20:22

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se recupera ya su domicilio de una operación de cataratas a la que se sometió esta mañana en el Instituto Oftamológico Fernández-Vega. Una cirugía programada que fue todo un éxito ya que «todo salió bien», según fuentes de su entorno, a la espera de la retirada del vendaje.

Precisamene hace casi un año, en octubre de 2024, el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijoo, fue sometido a una intervención similar, lo que le mantuvo varios días en Oviedo y se recuperó perfectamenente.