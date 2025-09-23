El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli. PABLO NOSTI

El alcalde de Oviedo, operado con éxito de cataratas en los Vega

Alfredo Canteli se recupera ya en su domicilio de la intervención a la que fue sometido esta mañana

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:22

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, se recupera ya su domicilio de una operación de cataratas a la que se sometió esta mañana en el Instituto Oftamológico Fernández-Vega. Una cirugía programada que fue todo un éxito ya que «todo salió bien», según fuentes de su entorno, a la espera de la retirada del vendaje.

Precisamene hace casi un año, en octubre de 2024, el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijoo, fue sometido a una intervención similar, lo que le mantuvo varios días en Oviedo y se recuperó perfectamenente.

