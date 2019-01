Amazon descartó Olloniego «porque las parcelas son muy pequeñas» Rechazó el polígono porque «la nave estándar que quería implantar era diez metros más ancha» y no por el precio, confirman los técnicos municipales J. C. A. OVIEDO. Viernes, 25 enero 2019, 03:46

El gigante del comercio electrónico Amazon no descartó el polígono de Olloniego-Tudela Veguín por el precio del metro cuadrado, a setenta euros, sino porque «las parcelas son diez metros más estrechas que la nave estándar que instala», pudo saber ayer este diario de boca de técnicos municipales que ironizaron con el temporal: «Si la lluvia de estos días no ha hecho crecer las parcelas y creo que no, su diseño no encaja».

En noviembre de 2017, y con la Cámara de Comercio de Oviedo como intermediario, la distribuidora se puso en contacto con el área de Patrimonio para interesarse por 30.000 metros cuadrados para construir un nuevo centro logístico, dentro de su plan para construir más de veinticinco de estas instalaciones para su expansión por todo el país y que sirviera de satélite al proyectado en Bilbao.

Lo que había trascendido hasta ayer era que la valoración de las parcelas excedía las expectativas de la empresa. «Una lástima», resumieron fuentes municipales «porque era un gran proyecto». Algo que corroboró la titular de Patrimonio, Cristina Pontón, que confirmó que «la nave no encajaba». Vista la imposibilidad material, la negociación no llegó, siquiera, a iniciarse.

De aquello hace más de un año y Amazon puso entonces sus ojos en la ZALIA pero las dificultades en las comunicaciones también dificultaron un proyecto que podía haber supuesto un balón de oxígeno para la plataforma logística de San Andrés de los Tacones.

Con todo, los ejecutivos de Jeff Bezos en España siguen teniendo ofertas para instalar el centro logístico en el Principado así como en provincias limítrofes. Su implantación tendría impacto en el empleo local con unas veinte contrataciones.

En Olloniego hay parcelas que suman 85.000 metros cuadrados de terrenos disponibles. La Cámara ya ha mostrado su intención de ampliar el vivero de empresas vía convenio con administraciones públicas. Hasta el momento, la mayor parte de la ampliación, financiada con fondos mineros, sigue baldía. El precio del metro del polígono sí que sirve para algo: Defensa lo ha elegido como medida para tasar el precio de los terrenos de La Vega.