El Día de América salva su 68 edición El desfile del Día de América en Asturias del año pasado, a su transcurso por Uría. / ÁLEX PIÑA Los socios de la SOF ceden la marca y las carrozas el Ayuntamiento para evitar su desaparición | Otra asamblea deberá aprobar de forma definitiva los nuevos estatutos, en los que el Principado encontró defectos formales DANIEL LUMBRERAS OVIEDO. Martes, 31 julio 2018, 02:55

El desfile del Día de América en Asturias vivirá para celebrar su edición número 68. La asamblea extraordinaria de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) aprobó ayer por 44 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones -aunque solamente estuvieron presentes apenas una treintena de personas, el resto delegaron-, la decisión que permitirá al Ayuntamiento organizar el ya tradicional evento que conmemora la emigración al Nuevo Mundo. Los socios decidieron ceder a la Fundación Municipal de Cultura, por una sola vez, los derechos intelectuales de uso del evento, así como el uso de las dos carrozas, gigantes y cabezudos y el atrezo.

La reunión, de casi una hora de duración a pesar de que solo había un punto en el orden del día, se alargó por la petición de cuentas de algunos socios, que se resistieron a ver la entidad morir. Todo, a pesar de que la SOF atraviesa una situación delicada, sin trabajadores -se han incoporado al Ayuntamiento previa demanda o se han jubilado- e inmersa en un cambio de estatutos aprobado por la asamblea del mes pasado y por los que se pagó 700 euros de asistencia jurídica a Nor Abogados. El texto se encuentra tramitándose en el Principado, que ha pedido «información complementaria», según fuentes de la Consejería de Sector Público. Algo que «es habitual» y no debería alargar más de lo debido el procedimiento, que cuenta con tres meses de plazo.

Así, la consejería requería a la SOF que incluyese en el texto un procedimiento sancionador, cuál va a ser su contabilidad o que los beneficios que obtenga no podrán repartirse entre los socios, entre otros aspectos legales.

El concejal de Festejos y presidente efectivo de la sociedad, Roberto Sánchez Ramos, 'Rivi', explicó ayer que los defectos formales han sido subsanados y más adelante habrá que someter a «aprobación definitiva» los estatutos en otra asamblea, previo paso a la elección de una nueva directiva 'civil' que pueda ya disponer, por ejemplo, de las carrozas de Reyes que ahora descansan en un almacén municipal de Olloniego.

Los abonados querían saber más. El arquitecto Felipe Díaz de Miranda planteó hasta doce preguntas a la junta directiva de la SOF. Tras bromear con que era socio desde hacía «setenta y dos horas», 'Rivi' le respondió que los estatutos sin modificar seguían vigentes y que las deudas de la SOF (467.000 euros) se pagarían «del 10 al 15 de agosto».

Otro miembro, Ángel Luis Fernández, propuso que una empresa organizara el día de América, después de que el alcalde, Wenceslao López, planteara que sería «irregular» que la propia junta directiva de concejales se cediera «a sí misma» la marca del desfile. El edil de Festejos lo rechazó: «No estamos en condiciones de privatizar o sacar a concurso el Día de América».

Parte de los socios, como Juan García -que dudaba de la legalidad de la convocatoria- o el número 1, Elías Aguirre, decidieron no emitir sufragio alguno. Por los afines al PP, la concejala Belén Fernández Acevedo explicó: «Nos hemos negado a participar en esta votación, es una tomadura de pelo. Siguen empeñados en defender la incapacidad del señor Sánchez Ramos, que es un cínico. Ya contrató grupos en Nueva Orleans y ahora pregunta a los socios».

En la misma línea, el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, optó sin embargo por la abstención. Denunció que en el equipo de gobierno «hacen descansar en los socios la responsabilidad de que el Día de América pudiera no haberse celebrado, cuando solo hay un responsable, Sánchez Ramos».

Al término de la reunión, el alcalde quedó «descansado»: «Era un trámite necesario. Imagine si no se llega a aprobar»... Del PP comentó que era «su decisión» no votar, pero «estamos aquí porque esto (el proceso de reforma) no se hizo hace siete años», cuando cambió la ley y ya no se podía seguir subvencionando el día a día de la entidad con fondos municipales. Aunque 'Rivi' anticipó que habrá en los presupuestos de 2019 una partida de apoyo a la SOF.