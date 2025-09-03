Atracan a mano armada un quiosco en Oviedo y retienen a una empleada Ocurrió en el número 71 de la calle Fuertes Acevedo

Al lugar acudieron agentes de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía es el encargado de instruir las correspondientes diligencias

P. A. Oviedo Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:39

Dos individuos atracaron este miércoles con violencia un quiosco en el número 71 de la calle Fuertes Acevedo, en Oviedo. Valiéndose de un arma blanca accedieron al establecimiento y retuvieron a la empleada, que sufrió un gran susto, pero que no resultó herida, según las informaciones recabadas por este diario. Al lugar acudieron agentes de la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía es el encargado de instruir las correspondientes diligencias.

Uno de los atracadores tuvo que ser atendido y realizarle curas tras el atraco.