El Ayuntamiento de Siero denuncia al dueño del perro que mordió a un vecino de Lugones La falta de licencias de este tipo de canes calificados PPP es el principal motivo de sanción en el concejo MÓNICA RIVERO Jueves, 5 septiembre 2019, 13:09

El Ayuntamiento de Siero ya ha tramitado la denuncia contra el dueño del perro calificado como potencialmente peligroso que el pasado martes atacó a un vecino de Lugones y su mascota. Concretamente por no poseer la licencia pertinente y tampoco el seguro civil reglamentario. También se denunció a la mujer que en el momento del ataque paseaba al can, de nuevo por la falta de licencia del animal y por no llevar bozal.

La normativa española incuye en la lista de razas peligrosas al pitbull, el staffordshire, el rottweiler, el american staffordshire, el dogo argentino, el fila brasileiro, el tosa intu y el akita inu. También aquellos que cumplan con la mayoría de características detrminadas por ley. La legislación, por otro lado, establece una serie de requisitos para poder tener este tipo de perros entre los que se exige la mayoría de edad por parte del titular del can, además de tener certificado de aptitud psicológica y física, un seguro de responsabilidad civil, una identificación del animal y la correspondiente cartilla sanitaria, con las vacunas antirábicas al día entre otros documentos y medidas. Los clasificados como 'perros de ataque' deben además estar esterilizados y poseer un certificado veterinario que lo acredite.

Desde principiosde año el consistorio sierense ha tramitado 11 denuncias hacia perros potencialmente peligrosos por carecer de licencia, 7 por salir a la calle sin bozal y 2 por encontrarse deambulando sin dueño.