Canteli confía en que el conficto de TUA se resuelva: «Tienen que ponerse de acuerdo ellos»

Tras tres días de huelga en el servicio de transporte urbano de Oviedo, los autobuses de TUA operaron este domingo con normalidad; aunque el conflicto laboral no se ha solucionado.

Al contrario, empresa y sindicatos se verán este próximo miércoles en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC). TUA ha denunciado al comité de empresa por una huelga que considera «ilegal» después de que el pasado mes de mayo, el comité de empresa, primero, y la asamblea luego, aprobara la instalación del sistema de seguridad DriveCam –uno de los motivos de los paros junto a la falta de aseos en las cabeceras de las líneas y el pago de horas extras en determinadas situaciones–.

El alcalde, Alfredo Canteli, –preguntado al respecto antes de acudir a la misa mateína en la Catedral– subrayó que respeta el derecho de los empleados a defenderse y expresó su «deseo» de que la huelga se resuelva «muy pronto» para que continúen trabajando empleados y empresa: «Tienen que ponerse de acuerdo ellos», insistió.

Respecto a la petición de Izquierda Unida de convocar una comisión de Transporte, el regidor aseguró no haber valorado todavía la propuesta. «Lo hablaré con el concejal responsable», se comprometió.

Horas después, el edil Alejandro Suárez, de IU-Convocatoria de Oviedo, insistió en que «después de conocer que la empresa TUA ha demandado por 97000 euros a los trabajadores en huelga, algo inhumano, volvemos a exigir la celebración de una reunión urgente de la comisión competente en materia de transportes del Ayuntamiento de Oviedo».

IU ya había ofrecido su disposición a colaborar para trasladar la posición municipal a la dirección de TUA y reclamó que exista una mediación más allá del SASEC. «No se puede mirar para otro lado y el alcalde no puede minimizar lo que está ocurriendo con esta empresa».