PP y Ciudadanos alcanzan un acuerdo de gobierno que hará alcalde de Oviedo a Canteli El pacto, con 150 medidas «realizables y consensuadas», coloca a Nacho Cuesta como primer teniente de Alcaldía GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Sábado, 15 junio 2019, 02:38

Las candidaturas de PP y Ciudadanos alcanzaron a última hora de ayer un acuerdo que hará alcalde al popular Alfredo Canteli esta tarde y vicealcalde, en algún momento de las próximas semanas, al líder de los naranjas, Nacho Cuesta. Eso fue de lo poco que dejó claro la comparecencia conjunta de ambos, pasadas las nueve de la noche en la plaza del Ayuntamiento: que habrá «un gobierno de cooperación» y con concejales de Ciudadanos, en un reparto que eludieron concretar. «Tenemos un bosquejo, pero está sin perfilar del todo», insistió Canteli. «Lo hemos dicho desde el principio, lo prioritario eran las cuestiones programáticas, acordar lo mejor para Oviedo y estamos hablando para acabar de perfilar el reparto de áreas de gobierno», ratificó Cuesta.

El pacto se basa en un documento de 150 puntos que ambas partes firmaron en la sede local de la formación naranja ayer. De su contenido hubo pocas concreciones. Canteli apuntó algunas de las primeras: «Las luces, las aceras, la limpieza y los desbroces, lo que echan de menos los ciudadanos y, a partir de ahí, crecer». Son medidas «realizables en corto espacio de tiempo», que «afectan a todas las áreas de la ciudad» y con propuestas «consensuadas» para «dinamizar la ciudad y llenarla de gente», explicó Cuesta, que aseguró que su formación se decantó por entenderse con el PP y no con el PSOE por la coincidencia de sus programas, «con la misma visión de ciudad». «A partir de ahí avanzamos y llegamos a este acuerdo», dijo.

Negociación y órdago

Canteli afirmó que las conversaciones habían sido complejas: «No ha sido fácil porque son duros negociando. Lo hemos llevado discretamente, pensando en colaborar y pensando en Oviedo. No he visto egoísmo». «Gracias, Nacho, porque te acercaste al PP y lo vamos a hacer bien seguro», y concluyó el próximo alcalde de la ciudad con un «p'alante» para prometer ponerse a trabajar «desde el lunes».

Sonrisas, apretones de manos y bromas entre concejales electos y cargos de ambos lados rodearon la comparecencia, pero podía no haber sido así. Con todo casi cerrado para un gobierno de coalición, los 'naranjas' descubrieron en la mañana de ayer no estar tan fuertes como creían. El equipo de los populares les notificó que el entendimiento para colocar su cabeza de lista, Nacho Cuesta, como primer teniente de alcalde no podría ser. Ese lugar, a la derecha de Canteli, estaba ahora reservado para el exsenador Mario Arias.

La situación llevó a una reunión de parte del comité de pactos de Ciudadanos, con la ausencia del candidato regional, Juan Vázquez, en el local del grupo municipal. «Seguimos teniendo las tres opciones abiertas. Esperaremos a lo que diga la asamblea del PSOE. Son ellos quienes tienen que decidir si quieren que vuelva el 'gabinismo' o hacen a Nacho Cuesta alcalde», sostenía con energía uno de los nuevos concejales electos por los liberales cerca del mediodía.

Más o menos a la misma hora, el PSOE tiraba la toalla. Por lo bajo, censuraba «la falta de seriedad» y «bisoñez» de los naranjas y, de paso, hacía pública la última oferta que los socialistas trasladaron al equipo de Cuesta el jueves. Una propuesta a la que Ciudadanos no contestó, destacaron, y en la que los socialistas ofrecían manga ancha para que aquellos eligiesen sus áreas de gobierno, los concejales que las ostentarían y parte del organigrama municipal. Una oferta que llevaba aparejada otra desde la FSA con la posibilidad de ceder la presidencia de la Junta General a Juan Vázquez, candidato regional de Ciudadanos, y nombrar como senador por designación autonómica al que fue su predecesor, Nicanor Fernández.

Ambas ofertas fueron analizadas de nuevo ayer tarde en una nueva reunión del comité de pactos autonómico de la formación. Solo Vázquez insistió en un acercamiento a los socialistas. Incluso sus números tres y cuatro, Sergio García, a su vez secretario de Organización de Cuidadanos Asturias, y Laura Pérez Macho, votaron en contra, al igual que lo hicieron los candidatos de la formación a las alcaldías de Oviedo y Gijón, el propio Nacho Cuesta y José Carlos Fernández Sarasola.

Todo mientras se reconducía con los populares el papel de su candidato en el futuro gobierno. «Hubiéramos roto», señalaba un concejal. Superado el escollo y con el visto bueno de Madrid, se firmó el documento.

Respaldo de Vox

Hoy, a las siete, Canteli será nuevo alcalde de Oviedo con los votos de PP, Cs y Vox. Cristina Coto le garantizó ayer su respaldo para que disponga «de una mayoría más amplia». El gobierno que sucede al tripartito será de dos. Queda saber en qué medida.