Del coche oficial al futuro de un edil de Oviedo como vendedor de sartenes

Rafael Francés Oviedo Martes, 29 de julio 2025, 20:52 Comenta Compartir

El momento más tenso del Pleno municipal se vivió ayer cuando la portavoz de Vox preguntó al alcalde Alfredo Canteli si era verdad que la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo había tocado el pasado sábado en una boda de la hija del empresario gallego Amancio López Seijas en La Toja. Boda a la que acudió el alcalde acompañado de su esposa, Marta Suárez y a la que también acudieron personalidades del PP nacional como Alberto Núñez Feijóo o Mariano Rajoy.

La portavoz de Vox preguntó si además el alcalde había ido en el coche oficial a lo que el regidor respondió: «Fuimos en mi coche porque me gusta conducir» y sobre la banda de gaitas reconoció la presencia de la agrupación musical en la boda «porque lo pidieron en Galicia y debo decir que tuvo un éxito importante pues de hecho me preguntaron si es verdad que había 'gaiteiros' en Asturias y les dije que no había ningún 'gaiteiro' sólo gaiteros».

Pero Peralta fue más allá en su capacidad inquisitiva y desempolvó el tiempo para preguntar si había ido en el coche oficial a una boda en Colunga en el mes de junio. El regidor, molesto, respondió que «el coche oficial está a disposición del alcalde aunque vaya a nivel personal».

Los momentos de tensión no se circunscribieron solamente al rifirrafe entre Peralta y Canteli, también se deslizaron palabras más gruesas entre los concejales con acusaciones de «pertenecer al Ku-Klux Klan», en este caso de IU hacia Vox.

Otro momento tenso se vivió entre el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal del PP, Ignacio Cuesta. El socialista definió al popular de la siguiente forma: «Nacho, vas a tener mucho futuro como vendedor de sartenes en la Feria de Muestras o como abogado de un cuarto partido (Cuesta ha militado en el PSOE, Ciudadanos y el PP)». Todo ello a cuenta del debate sobre el antiguo HUCA.

El edil popular se tomó cumplida venganza en su réplica a Llaneza: «Jamás podrás regir esta ciudad porque no tienes autonomía ante tus escasas virtudes y tus actitudes serviles y genuflexas con tus mayores del PSOE».