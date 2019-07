Cuesta defiende la «legitimidad» del nuevo gobierno para actuar en Santullano

Un paso por detrás que el avanzado por Alfredo Canteli durante el pasado Pleno del martes, ayer, el primer teniente de alcalde, Nacho Cuesta, afirmó que el actual equipo de gobierno esperará a conocer todos los informes técnicos que atañen al diseño de la UTE Bosque y Valle para tomar una decisión acerca de la actuación en el Bulevar de Santullano. «Si es con el proyecto que manejaba el tripartito o es con uno nuevo, lo veremos», indicó el portavoz de Ciudadanos. En declaraciones recogidas por RPA, Cuesta añadió que actuarán «con todos los datos en la mesa». «De la misma forma que tiene toda la legitimidad un proyecto que plantea una Corporación anterior, supongo yo que se le concederá la misma legitimidad a la nueva si quiere seguir con el anterior proyecto o tener uno nuevo», destacó.

Frente al «semisoterramiento» que defendió Canteli, fuentes municipales añadieron ayer que lo que vaya a ocurrir con el proyecto entregado en mayo por los arquitectos Clara Eslava y Miguel Tejada y el ingeniero David Gistau «no está consensuado» por los dos partidos de la coalición PP y Ciudadanos. Algo que añade más incertidumbre al destino de una actuación que Cuesta defendió como «estratégica y de futuro para la ciudad». Canteli, por su parte, agregó ayer que cualquier reordenación de la antigua autopista tendrá como prioridad «proteger el entorno» de San Julián de Los Prados.

Para la oposición, sin embargo, el proyecto está listo para ser recepcionado por el Ayuntamiento. «No existe ningún informe técnico contrario y nos exponemos a demandas millonarias por el sectarismo de PP y Ciudadanos», indicó la portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, en relación a una probable rescisión unilateral del contrato para el diseño del Bulevar y a la más que probable denuncia por parte de los redactores. «Su irresponsabilidad con el Bulevar es tan grande que puede generar el primer gran pufo de la era Canteli-Cuesta. Volvemos a los tiempos de Villa Magdalena y Calatrava», aventuró. Para Taboada, renunciar a un proyecto premiado por la Unión Europa es «un error» fruto de un «puro sectarismo político». «Los fondos de la UE están destinados a reducir la contaminación, no se pueden utilizar para lo contrario», recordó acerca de uno de los objetivos de los pliegos y que, una losa sobre la actual calzada, manteniendo el flujo de más de 30.000 tráficos diarios no solventaría. Y, sin embargo, Taboada indicó que «creemos que rectificar es de sabios. Así que si Canteli rectifica y hace el Bulevar le aplaudiríamos».

Cambio de parecer

«Llevamos escuchando un mes que el proyecto no está bien pero los informes no aparecen», indicó desde la plataforma Imagina un Bulevar, manuel Carrero de Roa añadiendo que los arquitectos entregaron un diseño «que se ajusta el presupuesto y que cuenta con el visto bueno de Urbanismo, del responsable del contrato». «Quien diga que no cumple que lo acredite», resolvió. En otro sentido, Carrero recordó que conocía la posición de Canteli pero que advierte un giro tanto en el PP como en Ciudadanos. «Nunca mostraron su oposición salvo las críticas a la gestión que estaba haciendo el tripartito», añadió. «Nunca objetaron nada al diseño en cuanto a reducir la contaminación, el tráfico y unir los barrios», sostuvo. «Apelamos al sentido cumún para que den una oportunidad a estas medidas», afirmó.