«El martes me echan a la calle con mis hijos y no tengo adonde ir» Concentración de la PAH en Oviedo. / MARIO ROJAS La PAH protesta ante el la Consejería de Servicios y Derechos Sociales por el desahucio a una familia con dos menores en La Tenderina ALBERTO ARCE Viernes, 31 mayo 2019, 12:04

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Oviedo se ha concentrado este viernes a las once de la mañana frente a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales para protestar contra el desahucio en Oviedo de una familia de cinco miembros, dos de ellos menores (de 10 y 16 años), fijado para el próximo martes 4 de junio. «El martes me echan a la calle con mis hijos y no tengo adonde ir», ha manifestado la afectada, Belén Giménez.

Según la PAH, la familia «carece de recursos suficientes para el pago del alquiler del piso en el que residen en el barrio de La Tenderina». «Sus únicos ingresos ascienden a 750,49 euros al mes, correspondientes al Salario Social Básico y otras ayudas sociales menores que apenas les permiten hacer frente a los gastos básicos de alimentación, y que les sitúa en el grupo de las 25.000 familias asturianas en situación de pobreza severa», ha criticado uno de los miembros del colectivo, Manuel Carrero.

«En Oviedo no se ha construido una sola vivienda de protección (VPO) en cuatro años», ha denunciado.

En ese sentido, ha afirmado que «el Ayuntamiento les ha denegado el acceso a una vivienda pública y les ha recomendado la búsqueda de otra vivienda en el mercado libre». Algo, «imposible», ha comentado, ya que, en palabras de la madre, «a todos los sitios que llamo, me exigen como garantía de pago un contrato de trabajo, las últimas nóminas y en algunos hasta la vida laboral. Además, cuando descubren que cobro la prestación social ahí se acaba la conversación», ha denunciado Giménez.

«Cobro 750 euros, pero no me quieren alquilar un piso porque el Salario Social es inembargable», ha lamentado la madre.

«Se han cumplido con todos los protocolos vigentes», informa el TSJA

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias informa que el Jugado de Primera Instancia nº 4 de Oviedo ha cumplido absolutamente todos los protocolos vigentes al respecto de este desahucio. De hecho, el caso es un desahucio de una vivienda de alquiler por impago de la renta, del que fue suspendido un anterior lanzamiento, precisamente para la valoración de manera absolutamente precisa de la situación de posible exclusión social y vulnerabilidad de la familia afectada.

Sólo cuando se ha acreditado que se ha llevado a cabo dicha valoración, tanto por los Servicios Sociales del Ayuntamiento como por los del Principado, ambos con sendos informes negativos respecto a la procedencia de concederles una vivienda de urgencia, es cuando se ha señalado nueva fecha para poner la vivienda a disposición del titular de la misma.