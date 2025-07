Descartan daños estructurales en el edificio afectado por el fuego frente a la Catedral de Oviedo

P. Alvear / R. Fidalgo Oviedo Miércoles, 9 de julio 2025, 07:04 Comenta Compartir

Alejandro y Ángela Padilla, padre e hija, residen en uno de los pisos de la calle Águila, esquina con Shulz, afectado por el fuego originado en la cocina de La Belmontina, en pleno centro histórico de Oviedo. En su domicilio, recientemente reformado y que resultó afectado por la humareda, se encontraban ambos cuando se desataron las llamas en el establecimiento de hostelería. Él acababa de bajar la basura y ella se encontraba en el interior cuando oyó ruidos, miró por la ventana y vio el patio «completamente negro». Desde la calle le pidieron que saliera rápidamente. La joven, como el resto de residentes, pudo salir al exterior sin problemas.

El suceso causó una gran expectación en el Oviedo Antiguo; no en vano, el intenso olor a quemado se sintió hasta en la calle Uría. «Mamá, se está quemando la Catedral», decía un niño a su madre a su paso por Porlier. A pocos metros, los bomberos, arropados en todo momento por la Policía Local, combatían las llamas arrojando agua incluso desde la azotea del Colegio de Abogados.

Se trató, informó este martes el edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, que acudió al lugar acompañado por el alcalde, Alfredo Canteli, de un incendio «pequeño. Gracias a la intervención de los bomberos duró 20 minutos nada más»; además, «hay que destacar que no hay que lamentar víctimas personales», incidió.

Aunque en un primer momento fuentes consultadas en Seguridad Ciudadana apuntaron a una explosión de gas en la cocina de La Belmontina como causa del incendio, ahora se apunta a un posible cortocircuito. Los ruidos que se escucharon parece ser que podrían proceder del desprendimiento del techo de escayola y no debido a una explosión, explicó el concejal que, no obstante, dejó claro que la causa aún no está confirmada por el momento.

Según los técnicos municipales, la arquitecta y el mando de Bomberos que estuvo realizando la mañana de este martes una primera valoración, «la estructura del edificio no está dañada: simplemente las vigas se calentaron, pero no corre riesgo». «Ahora mismo están elaborando el informe para pasarlo a la propiedad y que junto con sus técnicos y la compañía de seguros puedan valorar si el edificio, que ahora está vacío porque no tienen agua entre otras cosas, puede volver a ser ocupado», agregó Prado.

Los mayores daños se produjeron en La Belmontina, un establecimiento muy reconocido en Oviedo que data de 1954. El edificio en el que se asienta es de 1800.