Una única empresa opta a redactar y ejecutar la digitalización del canal del Aramo
El proyecto busca modernizar 70 kilómetros de canalizaciones y túneles que llevan más de 100 años abasteciendo de agua a la ciudad
Oviedo
Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:36
Una única empresa, la UTE Trainasa-Seafsa, se ha presentado para el contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obras de digitalización del ... canal del Aramo, financiado con fondos europeos para modernizar la red de agua que abastece a la mitad alta de Oviedo.
El proyecto está financiado en tres cuartas partes por la Unión Europea e ideado para acercar al siglo XXI la red de 70 kilómetros de canalizaciones y túneles que lleva ya más de cien años abasteciendo de agua a la capital asturiana desde sendos manantiales bajo la sierra del Aramo.
La futura adjudicataria deberá definir las actuaciones en obra civil necesarias para la digitalización a través, entre otras cosas, de la instalación de equipos para la sensorización, el suministro eléctrico y las comunicaciones.
Se construirá y se ofrecerá conectividad a través de una red de fibra óptica privada de alta capacidad que permita interconectar todos los nodos y ubicaciones del proyecto. Ello, acompañado de importantes obras civiles como la ejecución de escolleras de cimiento del canal y espaldón en Llamo, por poner un ejemplo, y de un complejo sistema de medición mediante sensores, cuyos datos pasarán por un 'software' diseñado específicamente para la actuación.
Para el gobierno local, «el uso de estas nuevas tecnologías, herramientas de información y telecomunicaciones, contribuirán a aumentar el conocimiento de los usos y demandas del recurso, mejorando la gobernanza de la gestión y redundando en importantes ahorros en las demandas de agua, detectando de forma precoz fugas y roturas y filtraciones».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.