Una única empresa opta a redactar y ejecutar la digitalización del canal del Aramo

Una única empresa, la UTE Trainasa-Seafsa, se ha presentado para el contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obras de digitalización del ... canal del Aramo, financiado con fondos europeos para modernizar la red de agua que abastece a la mitad alta de Oviedo.

El proyecto está financiado en tres cuartas partes por la Unión Europea e ideado para acercar al siglo XXI la red de 70 kilómetros de canalizaciones y túneles que lleva ya más de cien años abasteciendo de agua a la capital asturiana desde sendos manantiales bajo la sierra del Aramo.

La futura adjudicataria deberá definir las actuaciones en obra civil necesarias para la digitalización a través, entre otras cosas, de la instalación de equipos para la sensorización, el suministro eléctrico y las comunicaciones.

Se construirá y se ofrecerá conectividad a través de una red de fibra óptica privada de alta capacidad que permita interconectar todos los nodos y ubicaciones del proyecto. Ello, acompañado de importantes obras civiles como la ejecución de escolleras de cimiento del canal y espaldón en Llamo, por poner un ejemplo, y de un complejo sistema de medición mediante sensores, cuyos datos pasarán por un 'software' diseñado específicamente para la actuación.

Para el gobierno local, «el uso de estas nuevas tecnologías, herramientas de información y telecomunicaciones, contribuirán a aumentar el conocimiento de los usos y demandas del recurso, mejorando la gobernanza de la gestión y redundando en importantes ahorros en las demandas de agua, detectando de forma precoz fugas y roturas y filtraciones».