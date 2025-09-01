El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Técnicos reunidos a la puerta de unos de los túneles de acceso al canal del Aramo. Alex Piña
Modernización de la canalización de agua en Oviedo

Una única empresa opta a redactar y ejecutar la digitalización del canal del Aramo

El proyecto busca modernizar 70 kilómetros de canalizaciones y túneles que llevan más de 100 años abasteciendo de agua a la ciudad

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:36

Una única empresa, la UTE Trainasa-Seafsa, se ha presentado para el contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obras de digitalización del ... canal del Aramo, financiado con fondos europeos para modernizar la red de agua que abastece a la mitad alta de Oviedo.

