«Me echó algo en el café y me robó hasta la fregona y el estropajo de casa» El acusado de robar a un hombre tras echarle anfetaminas en la bebida acepta un año de prisión y el pago de una multa de 240 euros CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 6 abril 2019, 01:50

Un año de cárcel. Es la pena que cumplirá el acusado por un delito de robo con violencia tras echar anfetaminas en el café de su víctima, dejarlo inconsciente y robarle en su propio domicilio. El ya condenado aceptó los doce meses de prisión tras llegar su defensa a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía que le solicitaba dos años de cárcel por un delito de robo con violencia y el pago de una multa de 240 euros por otro delito leve de lesiones.

La víctima, que no tuvo que declarar al no llegar a celebrarse el juicio, mostró su conformidad con la decisión judicial. A las puertas de la sala de vistas explicó que el día de los hechos, el 24 de julio de 2018, «estaba tomando un café en Gascona y me echó algo en él porque no recuerdo cómo llegamos a casa».

Esa mañana, la víctima se encontró con el acusado, entablaron una conversación que les llevó hasta la calle Gascona. Tras aparcar el acusado su coche en el aparcamiento de Jovellanos, se fueron a tomar un café y después ambos se dirigieron a casa de la víctima. «Me echó algo porque no recuerdo cómo abrí la puerta de casa. Sé que dentro le ofrecí una cerveza sin alcohol y ya no recuerdo más porque me quedé inconsciente un día entero».

El procesado acudió ayer al Juzgado de lo Penal número 1 de Oviedo desde el Centro Penitenciario de Asturias, donde está cumpliendo condena por otro delito. Sobre él pesan una ristra de antecedentes penales por quince robos con violencia y con fuerza que se remontan desde hace veinticinco años a la actualidad. El último es el que le llevó este viernes ante los tribunales. El acusado se llevó del domicilio novecientos euros en efectivo, el permiso de conducir, la tarjeta de crédito, un disco duro externo, dos lápices de memoria, un bolígrafo de imitación, un ordenador portátil, unas gafas de sol, dos fundas de ordenador y «hasta la fregona y un estropajo», matizó el denunciante que tuvo que ser atendido en el Hospital Universitario Central de Asturias por una intoxicación de anfetaminas.