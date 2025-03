Un eclipse nuboso en Oviedo con toda la expectación

Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 29 de marzo 2025, 18:43 Comenta Compartir

La expectación era enorme. Desde las diez de la mañana, cientos de asturianos se dieron cita en la plaza de Italia del Parque del Oeste de Oviedo con la esperanza de presenciar el eclipse parcial de sol, un fenómeno astronómico poco frecuente que siempre despierta curiosidad. Sin embargo, la meteorología no jugó a favor de los asistentes. La espesa nubosidad impidió una visión limpia del fenómeno, aunque sí pudo verse en diferentes momentos.

La asociación astronómica Cielos Despejados organizó una observación especial, instalando cuatro telescopios en diferentes puntos de la plaza para permitir que los asistentes siguieran el evento cuando el cielo lo permitiera. Además, se distribuyeron gafas especiales para la observación, las cuales se agotaron a primera hora. «Es una pena», lamentaba Mónica Lamprea, quien incluso llevó su propia silla para estar más cómoda. «No pude coger las gafas y encima hay nubes por lo que vendré otro año a verlo», lamentaba.

Uno de los principales mensajes que transmitieron los expertos fue la importancia de la seguridad ocular. Juan García, miembro de la asociación Cielos Despejados, insistió en que mirar un eclipse sin la protección adecuada puede tener consecuencias graves para la vista. «Es muy peligroso usar gafas de sol o inventos caseros; podemos dañar la retina», aclaró a los asistentes.

El evento también atrajo a fotógrafos y aficionados a la astronomía que esperaban capturar imágenes del eclipse. María Jesús Paredes y Juan Carlos Fernández llegaron preparados con una cámara de fotos y un filtro ND, pero pronto se dieron cuenta de que no sería suficiente. «Pensé que metiendo este tipo de filtro (funciona como unas gafas de sol para la cámara) sería suficiente, pero incluso los de la asociación me indicaron que podría quemar el sensor», relató el primero.

El próximo eclipse será en 2026. «Llegarán visitantes de todo el mundo, porque Oviedo será el epicentro», explicó García.

