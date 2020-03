Los expertos avalan las conexiones peatonales entre Oviedo y Siero Un peatón pasea por el arcén en la rotonda de Cerdeño. / PIÑA El geógrafo Ícaro Obeso Moyano destaca la «difícil accesibilidad» a los equipamientos que circundan la capital en un terreno «fragmentado» JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Sábado, 14 marzo 2020, 02:03

Los expertos avalan el Plan de Movilidad Multimodal del Área Central en el que trabaja el Principado. Al menos, en lo tocante a las mejoras en las comunicaciones peatonales y ciclables entre Oviedo y Siero donde se propone, por un lado, conectar con un «eje cívico» La Corredoria con Lugones y Parque Principado y, por otro, la reforma integral de la carretera nacional 634 desde la Pola, dotándola de un carácter urbano con aceras y carril bici. Así lo explicó ayer el geógrafo de la Universidad de Oviedo, Ícaro Obeso Moyano, cuyos trabajos se centran, precisamente, en las transformaciones recientes de la periferia de Oviedo. «Buena parte del caos que se da en la zona es debido a la proliferación de infraestructuras y la fragmentación del paisaje. Es difícil moverse en la zona y por eso son medidas que serían bienvenidas», razonó consultado por este diario. Todo cuando, «ese ámbito, la zona de Lugones y todo lo que rodea a Oviedo, es la mayor bolsa de Asturias con topografía llana. Un lugar propicio para implantar recorridos peatonales», indicó. En cuanto a la tipología de las infraestructuras a desarrollar, Obeso Moyano sostiene que la conexión entre barrios y localidades se puede conseguir por ser un «lugar propicio para pistas anchas como la que conecta con La Manjoya» por ser un tipo de obra «barata» que no requiere de grandes inversiones.

Acerca de la propuesta de pacificar el tráfico en la N-634, coincide con los redactores del plan en la necesidad de calmado del tráfico en la carretera ganándole aceras y carriles bici. Manuel Maurín, también geógrafo y profesor titular de la Universidad de Oviedo, afirma que significaría «una buena noticia». «El plan plantea un 40% de reducción del tráfico de vehículos privados y una potenciación de los otros modos más sostenibles; esa es la mejor impresión que me deja porque es algo novedoso y en ese sentido la conexión entre Oviedo y Siero me parece interesante». Maurín, por su parte, ve incongruencias entre la novedad del plan y la apuesta actual por «construir más infraestructuras para el automóvil como el tercer carril de la 'Y' o la conexión con la AS-II».

EN DETALLE Eje cívico El Plan de Movilidad regional plantea conexiones peatonales entre Oviedo y Lugones. Equipamientos Tiene como objetivo reducir el uso del coche en viajes a Parque Principado o el HUCA. N-634 Se prevé una reforma de la vía desde Oviedo a la Pola para dotarla de un aspecto urbano. Carriles bici El Ayuntamiento, por su parte, trabaja en diseñar una red de carriles segregados «a medio plazo».

Profesor asociado de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Obeso Moyano también ha dedicado sus trabajos a la accesibilidad ciclista en Oviedo. Uno de ellos, de utilidad pública, es un mapa con las pendientes de las calles de Oviedo y que se puede consultar en la web de movilidad la concejalía de Seguridad Ciudadana para aquellos ciclistas que quieran trazar rutas amables por la ciudad. Y, sin embargo, no es optimista con la proliferación de carriles bici en el casco urbano como se propone, a medio plazo, desde el Ayuntamiento.

«Estas medidas triunfan donde la gente lo pide a las administraciones y aquí no se demanda salvo como una alternativa de ocio», recalca. «Se intentó hacer pedagogía cuando se implantó el Plan 30 y se demostró que los argumentos clásicos de que en Oviedo hay muchas cuestas o la excusa de la lluvia comparando con ciudades del norte de Europa no se sostenían y no se dio un cambio de hábitos», recuerda concediendo que, invirtiendo el argumento, con una red de carriles bici segregados y «bastante tiempo» la tendencia podría cambiar.

