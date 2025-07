Paz Alvear Oviedo Martes, 15 de julio 2025, 19:04 Comenta Compartir

'Juntos porque somos hermanos'. Este es el título –que lo dice todo– elegido por Aldeas Infantiles SOS para la exposición itinerante que, hasta el 11 de agosto, toma el paseo del Bombé del Campo San Francisco de Oviedo. 33 fotografías que retratan a hermanos de diferentes lugares del mundo –Indonesia, Togo, Siria, Marruecas o Ucrania–; la mayoría de ellos captados por el fotógrafo Iván Hidalgo. Un homenaje, en definitiva, a todos aquellos niños que crecen alejados de sus padres y que, además, se enfrentan a la separación de sus hermanos. Un objetivo contra el que lucha Aldeas Infantiles SOS.

«Crecer junto a tus hermanos es un derecho; nadie debería crecer separado de sus hermanos», advirtió Mónica Revilla, directora de Relaciones Institucionales de la institución. «Lamentablemente, en nuestro país hay 52.000 niños y niñas que están en el sistema de protección; es decir, que han sido separados de sus familias biológicas y muchos de ellos están creciendo ahora mismo, ya sea en familia de acogida o en acogimiento residencial, sin sus hermanos. En Asturias hay casi 700 niños que están en acogimiento. Está casi mitad y mitad residencial y familiar, quizás un poco más familiar. Lo que sucede es que en realidad en ninguna comunidad autónoma de este país hay datos que nos digan cuántos niños han sido separados». Sin cifras resulta más difícil combatir esta situación. Crecer junto a tus hermanos, además de un derecho, «es una necesidad vital», remarcó.

El hermano de María Velasco

Bien lo sabe la edil de Políticas Sociales, María Velasco, quien como muestra contó una historia preciosa y real: «Cuando tenía 16 años y regresaba del instituto, entré en mi casa como todos los días, pero esta vez no sólo estaban mis padres y mis hermanas, había un pequeño bebé en un pequeño moisés, y le dije a mi madre: 'mamá, ¿este es?'. Y me dijo, 'sí'. Abrió uno de sus ojitos y me sonrió. Me ganó. Mis padres habían decidido que nuestra familia podía ofrecer un espacio seguro y lleno de cariño a otro niño que lo necesitara. Hoy es mi hermano, y lo digo con palabras mayúsculas. Tiene 33 años y es una parte muy importante de nuestras vidas y de nuestra familia. Es uno más».

A la inauguración de la exposición no faltó Carlos Muñoz, embajador del Real Oviedo, quien advirtió de la situación «dramática» de separar a los hermanos.

Los tres hermanos de la 'casa de los horrores' de Oviedo, juntos

«La filosofía que tienen todas las administraciones públicas, sobre todo en Asturias, a nivel regional y local, es mantener el vínculo de los hermanos porque esa unión, ya no sólo de sangre, sino de fraternidad, es muy importante», explicó la edil María Velasco, quien abundó que los tres hermanos rescatados de la 'casa de los horrores' seguirán unidos: «La consejería y el Ayuntamiento trabajan para que esos tres hermanos continúen juntos».