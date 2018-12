La FAVO se posiciona en contra de la casa del CEA Sábado, 8 diciembre 2018, 04:48

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO), Eva Sánchez, declaró que «como defensora de los núcleos rurales, no se puede permitir que se lleven a cabo iniciativas de este tipo», ya que, como afirmó, la zona en cuestión presenta una carretera «con muy poca iluminación y sin aceras» en la que «podrían ocurrir incidentes graves» a altas horas de la madrugada entre los vehículos de los residentes y los futuros habitantes del CEA. «Los vecinos no están dispuestos ni locos», clamó. Y es que, como afirmó, la residencia que albergará el proyecto «va a estar abierta las 24 horas del día y los 365 días del año», algo que tachó de «problema». No obstante, pese al rechazo del colectivo vecinal, la presidenta de la Federación también comentó que existirá una colaboración «plena» con Cáritas en el caso de que se decidiesen finalmente a buscar otro emplazamiento para la residencia. «Lo que está claro es que las zonas rurales no pueden ser sinónimo de zona apartada» y que el lugar «lógico» para la casa del CEA sería un «polígono industrial». Además, también expuso que una de las alternativas que «debería» barajar la entidad sería el Seminario. «Con los ejemplos de Loriana y San Claudio es suficiente», sentenció.