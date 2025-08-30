Gerardo Martínez Quesada (Cuevas del Agua, Ribadesella, 1954) es presidente del Centro Asturiano de Oviedo desde el pasado enero, aunque por problemas legales con las ... elecciones ha estado de forma interina varios meses. Una vez pasada la tormenta legal afronta sus primeras fiestas del club con esperanza y deseo de disfrutarlas.

–¿Qué responsabilidad se siente siendo las fiestas del Centro Asturiano las más importantes de un club social?

–Las fiestas son una tradición en sí mismas y en Oviedo, y eso se va transmitiendo de año a año y de generación en generación. Mire, el Centro Asturiano va a hacer 100 años en 2027 y yo creo que desde los años sesenta del pasado siglo se vienen haciendo. Son muy tradicionales y además no son actos que se repiten cada año porque sí. Por ejemplo, la sociedad tiene bien presente el homenaje a los mayores, que realmente son los que pusieron todas las piedras y todos los medios para llegar hasta donde estamos hoy. Y los que usaron el club, porque al final si el club no lo usan los socios, va desapareciendo, más allá de que se paguen las cuotas.

–Y el bollo que es famoso por su calidad.

–Es una institución y cuando se reparte no tenemos dónde meter coches de la gente que viene a buscarlo y mira que hay plazas de aparcamiento. Por eso este año hemos diseñado el sistema para que el que venga a recogerlo en coche pueda hacerlo desde el mismo vehículo. Así será todo más rápido y fácil para los socios. Y digo con orgullo que no regateamos en la calidad con un chorizo de El Cuco que se hace precisamente para nuestros bollos y el pan de la Masera de Vetusta.

–¿Cuántos bollos repartirán?

–Estamos hablando de 16.000 bollos, entonces esos 16.000 chorizos tienen que hacerse, no son 15, 20 o 100, que lo puedes coger de cualquier sitio. Queremos un chorizo hecho expresamente para ese bollo. Y la panadería para hacer 16.000 bollos. Los hicimos en Cancienes, en Teverga, porque hace años no había capacidad en Oviedo para hacerlos y había que hacerlos con distintos proveedores. Hoy lo hace todo la Masera de Vetusta, con lo cual tenemos un pan igual en todos los bollos los hacen unos días antes, justo para que esté en momento óptimo de consumo.

–¿El club está rodeado de planes especiales y mucha protección, ¿qué implica para el futuro del club y su posible expansión?

–Hay 7.000 personas haciendo deporte en el club de campo. Las instalaciones están llenas y necesitamos ampliar, así que compramos una finca junto a la entrada para construir dos pistas deportivas cubiertas. Tenemos un importante equipo técnico para solucionar los problemas legales que puedan surgir con la construcción y con los permisos dependiendo de lo que se diga por la afectación en el plan especial del monte Naranco. Tenemos un abogado y dos arquitectos que están preparando la documentación.

–¿Qué extensión tiene el club?

–El club urbanizado, el club que se usa... Estamos hablando de unos 160.000 metros cuadrados pero fuera del propio club tenemos otro tanto de terreno que no podemos usar. Podríamos decir que medio Naranco es nuestro.

–Para ustedes es un terreno baldío, prácticamente por la protección del Naranco

–Por eso creemos que es un terreno ideal para que las administraciones públicas planten ahí a árboles autóctonos. En otras épocas ya plantamos nosotros pero debo reconocer que el club no tiene poder económico para invertir en la plantación , así que lo cederíamos sin problema al Ayuntamiento o el Principado para que lo repoblaran con arbolado autóctono. Nada de eucaliptos o pinos, árboles que alimenten a los animales como robles o castaños... Nosotros aquí tuvimos hace muchos años unas actividades de naturaleza con ANA (Asociación Nacional de Amigos de los Animales) y dimos charlas a los críos, salían por aquí, hacían una vez al mes unos talleres y entre todos vimos que se podían plantar cerezos silvestres, encinas, robles, castaños. De hoja caduca o perenne pero siempre algo que dé alimento a los animales.

–Sigamos con las fiestas. ¿Con qué cosas del programa está más esperanzado de que funcionen?

–Yo creo que van a funcionar muy bien los conciertos y las verbenas porque coinciden de viernes a domingo; es decir, de fin de semana, y esto se va a 'petar' de gente aquí, cuando hacemos las fiestas digamos que vamos a hacer fiesta los 80. Además, como no molestamos podemos empezar tarde las verbenas y acabar a las tres o las cuatro de la madrugada. Va funcionar porque el club tiene entre la franja de edad de entre 35 a 55 años muchos socios con muchas ganas de divertirse.

–Además, el Centro Asturiano es el club de los niños. Está lleno de niños por todas partes.

–Yo creo que el gran éxito del Centro Asturiano es la convivencia intergeneracional. Es el punto de encuentro de la familia, de los abuelos, de los jóvenes, de los padres y de los niños, de los hijos. No hay un mejor sitio en Asturias y en España donde los niños disfruten tanto como en el Centro Asturiano. Para empezar tienen un gran salón infantil que por el invierno les facilita el ocio y la diversión, y por verano la finca está abierta. Los niños, corriendo por un lado y por otro. La tranquilidad que tienen los padres porque está todo vallado y tiene una salida nada más con un portero que no deja salir a niños solos. Además, si un niño está haciendo algo, alguna trastada, cualquier persona le dice que no lo haga. Hay una tranquilidad en cuanto al ocio y a la diversión que tiene un niño.

–¿Y hay sentimiento de pertenencia de los socios?

–Sí. Los socios se sienten muy orgullosos y la prueba está en el comportamiento, son muy cuidadosos con las cosas del club. Y eso se transmite de padres a hijos y así sucesivamente.