La Fiscalía retira la acusación de los 'Once Solidarios del Reconquista' en Oviedo Marco Antuña, durante la manifestazión en Juzgados. / P. LORENZANA «No existe perturbación penal relevante», añade el fiscal, y señala que «no se ha acreditado la agresión» sobre la exdirectora del hotel, Alicia Imaz A. ARCE OVIEDO. Martes, 17 septiembre 2019, 01:27

Visto para sentencia. El Ministerio Fiscal retiró ayer las acusaciones sobre los once procesados por desórdenes públicos durante un acto del Principado celebrado en el Hotel Reconquista en enero de 2018, los 'Once Solidarios del Reconquista', que reventaron una rueda de prensa de presentación de los actos de Asturias en Fitur. En las conclusiones finales, durante la vista oral del juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, el fiscal aseguró que «no existe una perturbación relevante en materia penal» en los hechos protagonizados por los once acusados, y que «no se ha acreditado la agresión» sobre la exdirectora del hotel, Alicia Imaz.

Un juicio largo, de casi cinco horas, en el que, sin embargo, Imaz sostuvo en todo momento haber sufrido agresiones e intimidación durante la protesta, y señaló al sindicalista de CSI, Marco Antuña, como la persona que «con un paraguas en mano» la empujó. «El acusado me insultó, diciéndome que era una esclava de mierda y que el hotel es de los asturianos», declaró, tras afirmar que el incidente le produjo un ataque de ansiedad.

Por su parte, los once acusados se declararon inocentes y negaron que se produjese algún tipo de incidente durante la protesta laboral que protagonizaron en favor de una trabajadora despedida del hotel.

Claveles rojos

Los 'Solidarios' no llegaron solos a dependencias judiciales. Una hora antes de que se iniciase el procedimiento, un centenar de personas, con pancartas y claveles rojos acudieron a las puertas de la Audiencia Provincial para manifestarse en favor de los acusados. «Esta Fiscalía arrogante y prepotente con la clase obrera y servil con los poderosos, en vez de con la toga, que venga con la camiseta de Hotusa», gritó Antuña. Aun así, tuvo que deshacerse de su clavel antes de entrar en la sala.