Fomento descarta actuaciones en Santa Marina de Piedramuelle

La petición que los vecinos de Santa Marina de Piedramuelle realizaron a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento para incorporar mejoras en la carretera nacional 634 que atraviesa la localidad y donde en el último año han perdido la vida tres motoristas ya tiene contestación: No.

El ministerio, en la contestación que envió a los vecinos afirma que su responsabilidad en las adecuaciones de travesías «se incluirán únicamente las actuaciones de firme, señalización y balizamiento». Asimismo, indican que «las mejoras adicionales, como es el caso de las aceras, deberán ser financiadas por otras administraciones mediante un convenio».

Una de las perticiones de la asociación de vecinos es la de limitar la velocidad en la carretera a su paso por el pueblo. Pues bien, la Dirección General de Carreteras explica que, en este términio, «ya está limitada la velocidad máxima a 50 km/h. Para resaltar esta limitación, las señales están enmarcadas en unos carteles con fondo amarillo fluorescente», unos carteles que para los habitantes de la localidad resultan insuficientes.

También descarta Fomento la instalación de badenes y reductores de velocidad porque, «afectaría sensiblemente al tráfico de autobuses urbanos, motociclistas y ciclistas», explican fuentes ministeriales que añaden, además, que «generaría molestias por ruido en las viviendas próximas».

Mejora del firme

Para los usuarios habituales de la vía no se escapa que el pavime nto, desde el último reasflatado, se ha deteriorado hasta aparecer desconchones en varios tramos. Desde el cruce a Las Caldas hasta el de la Carretona con San Claudio y más allá, de Sograndio a Godos, concretamente. Fomento lo reconoce en su escrito: «el estado actual del firme presenta algunos desconchones de la lechada superficial extendida de espesores no superiores a 1-1,5 cm» pero descarta que el deteriororo «afecte al tránsito de vehículos» porque no existen «hundimientos ni deformaciones superficiales».

Desde la Asociación Plataforma Vecinal Santa Marina de Piedramuelle, consideran que la respuesta es insatisfactoria. Tras el último accidente mortal decidieron ponerse en contacto con el Ayuntamiento y el Principado para que les apoyaran en su reivindicación. El Partido Popular en el Consistorio lideró una declaración institucional que apoyaron todos los grupos y la consejería de Infraestructuras se mostró preocupada por la situación de la carretera.

«Estamos totalmente en desacuerdo con cada uno de los puntos que nos indica la Dirección General y no cesaremos en la búsqueda de soluciones», explican desde la asociación que no descartan movilizaciones al respecto.