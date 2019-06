Cosas de las que no se habló en el Pleno de investidura Domingo, 16 junio 2019, 02:16

Hay cosas de las que no se habla en público. Lo raro es que la lista de las que no se mencionaron ayer es extensa y extraña. Nadie habló de la Universidad, de escuelas infantiles, ni de la ópera o los ciclos de conciertos, del Calatrava cerrado o del Real Oviedo... De hecho, ni se mencionó al club azul, ni ninguno otro, ni se dijo la palabra 'deporte'. Tampoco se escuchó 'educación', más allá de una defensa de Ana Taboada de las becas escolares. Es extraño. Son cosas de las que suelen hablar los políticos. Muchas son señas de identidad de la ciudad, cosas de las que presumen los ovetenses, y otras cuestiones que les preocupan. ¿De San Mateo? Ni mu; del Prerrománico, tampoco... No se habló de vivienda, ni de transporte, ni siquiera se dijeron las tres palabras malditas de la pasada campaña: Área Metropolitana de Asturias.

Es raro que una Corporación hable durante una hora y no mencione las cosas de su ciudad. Ayer pasó. Claro que si no hablan de ello es que igual hablaron de cosas de esas de las que no se habla en público.