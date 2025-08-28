El PP denuncia «irregularidades» en la gestión del Punto de Encuentro Familiar de Oviedo

El Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Oviedo, el dispositivo gestionado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de ... Asturias que se encarga de garantizar, entre otras cosas, las visitas de menores por parte de sus progenitores en casos de familias en situación de conflicto y también en situaciones de violencia de género, se encarga en la actualidad de 282 casos derivados desde la autoridad judicial y de 47 más procedentes de la Dirección General de Infancia y familia, que es el órgano de la administración responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. No obstante, el PEF de Oviedo ha protagonizado durante las últimas semanas numerosas solicitudes de información y hasta de comparecencia por parte de la consejera del ramo para dar cuenta de las múltiples quejas que ha recibido el servicio por parte de progenitores usuarios y de la Asociación Maeve contra la violencia de género. Así lo desvela la diputada del PP regional Beatriz Polledo.

Denuncia que entre las «irregularidades de considerable gravedad» criticadas por las familias se encuentran las siguientes: «La ausencia sistemática de informes iniciales; falta de elaboración y comunicación de los planes de intervención; falta de emisión de informes de incidencias, incluso en situaciones de especial gravedad, como el incumplimiento de órdenes de alejamiento dictadas por la autoridad judicial; incumplimiento de las condiciones fijadas por sentencia judicial, como la obligación de realizar visitas supervisadas, dejando a los menores en una situación de riesgo o inseguridad», o la «vulneración del bienestar del menor, al no priorizar sus necesidades emocionales, físicas y psicológicas».

Derechos Sociales, eso sí, niega la mayor. En una de las respuestas por escrito a las preguntas de la diputada popular, el Principado asegura que el dispositivo «ha cumplido hasta la fecha con las obligaciones contractuales establecidas». Desde la Dirección General de Infancia y Familia «se realiza un seguimiento continuo de estos recursos, en coordinación con los órganos competentes, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y su adecuación de las necesidades de las familias usuarias». La consejería, además, manifestó que «seguimos comprometidos con el fortalecimiento de los PEF como espacios de acompañamiento profesional, neutralidad y seguridad, en línea con los principios que rigen la intervención pública en materia de infancia y familia».

Polledo, en ese sentido, exige respuestas por parte de la consejera «para los casos en los que se detecta un mal funcionamiento» y «mecanismos concretos para garantizar el correcto funcionamiento de los centros, que se adopten medidas para corregir las carencias, deficiencias o irregularidades detectadas, y especialmente, que se produzca una interlocución, un contacto directo o reunión con las personas que, de forma formal y valiente, han presentado quejas denunciando situaciones preocupantes en el funcionamiento del servicio».

Tal y como viene recogido en la normativa regional, los puntos de Encuentro Familiar (PEF) son servicios especializados que actúan como un lugar neutral y seguro para garantizar el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores, especialmente cuando existen conflictos o se ha producido una ruptura familiar. Sus funciones principales son: facilitar la entrega y recogida de los hijos, supervisar el cumplimiento del régimen de visitas y ofrecer un espacio para la comunicación parental segura, todo ello con el objetivo de preservar la seguridad y el bienestar de los niños. Se utilizan cuando existe una orden judicial que lo establece debido a la conflictividad familiar; en casos de separación, divorcio o situaciones de crisis familiar; cuando hay denuncias de malos tratos que dificultan o impiden el normal desarrollo de las visitas y, excepcionalmente, si ambos padres lo solicitan de mutuo acuerdo.

En concreto, los PEF son mecanismos ideados para garantizar el cumplimiento del régimen de visitas establecidas por un juzgado, evitando la interacción directa y conflictiva entre los progenitores; para la entrega y recogida de menores, facilitando el intercambio de los niños en situaciones donde la conflictividad entre los progenitores lo impide, como en casos de órdenes de alejamiento; para la protección y seguridad del menor, garantizando la integridad y el bienestar de los niños y proporcionando un entorno supervisado por profesionales cualificados (psicólogos y trabajadores sociales); para facilitar la comunicación parental, permitiendo que las relaciones materno y paterno filiales se mantengan cuando son difíciles o conflictivas.