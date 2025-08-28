El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La entrada al Punto de Encuentro Familiar de Oviedo. Alex Piña

El PP denuncia «irregularidades» en la gestión del Punto de Encuentro Familiar de Oviedo

Este servicio atiende más de 320 casos de menores con progenitores en situación de conflicto en Oviedo

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Jueves, 28 de agosto 2025, 01:14

El Punto de Encuentro Familiar (PEF) de Oviedo, el dispositivo gestionado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de ... Asturias que se encarga de garantizar, entre otras cosas, las visitas de menores por parte de sus progenitores en casos de familias en situación de conflicto y también en situaciones de violencia de género, se encarga en la actualidad de 282 casos derivados desde la autoridad judicial y de 47 más procedentes de la Dirección General de Infancia y familia, que es el órgano de la administración responsable del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato. No obstante, el PEF de Oviedo ha protagonizado durante las últimas semanas numerosas solicitudes de información y hasta de comparecencia por parte de la consejera del ramo para dar cuenta de las múltiples quejas que ha recibido el servicio por parte de progenitores usuarios y de la Asociación Maeve contra la violencia de género. Así lo desvela la diputada del PP regional Beatriz Polledo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida de un súper de Gijón por llamar «imbécil, ladrona y anormal» a una compañera
  2. 2 Altercado en el Hípico de Gijón durante la participación de un jinete israelí
  3. 3 David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo
  4. 4 Carlos Baute se sacude la lluvia y lo da todo en Avilés
  5. 5 Asturias vuelve a afrontar «horas difíciles» en la lucha contra el fuego: 41 personas siguen desalojadas en Ibias
  6. 6

    «Nos tiró agua, lejía y huevos», la queja de unos jóvenes en el parque de La Habana de Pola de Siero
  7. 7 Loum, jugador del Sporting de Gijón: «Soy una máquina, en la posición en la que juego tengo que ser físicamente fuerte»
  8. 8 Kiko Rivera e Irene Rosales se separan tras nueve años de matrimonio
  9. 9 Carlos Baute y un millar de disparos pirotécnicos para cerrar las fiestas de San Agustín de Avilés
  10. 10

    ¿Cuánto ha bajado el precio de la gasolina en Asturias?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El PP denuncia «irregularidades» en la gestión del Punto de Encuentro Familiar de Oviedo

El PP denuncia «irregularidades» en la gestión del Punto de Encuentro Familiar de Oviedo