IU pide convocar la comisión del viejo HUCA de Oviedo con la Seguridad Social Gaspar Llamazares solicita el reinicio de los derribos y la construcción paralela del Campus B en Silicosis, Maternidad y Consultas Externas

A. A. Oviedo Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:37

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, presentó este miércoles su particular hoja de ruta para el futuro de la reordenación de los terrenos del viejo HUCA, en El Cristo. Propone la convocatoria urgente de la comisión mixta –con la incorporación efectiva de la Seguridad Social–, el reinicio inmediato de los derribos y la rehabilitación paralela de los antiguos edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas, donde se levantará el nuevo Campus B de la Universidad de Oviedo.

No es lo único. Llamazares también reivindica la necesidad de abrir la negociación de un protocolo con la Tesorería sobre el futuro de la Residencia y el centro de rehabilitación para frenar de una vez por todas el deterioro del conjunto; mantener la calificación actual del espacio como dotacional para albergar equipamientos públicos y servicios como podría ser la vivienda de alquiler asequible, y la facilitación de una tramitación ágil del plan especial.

«Es fundamental ofrecer un horizonte claro y creíble para El Cristo, apostando por un plan que garantice que este espacio siga siendo dotacional, con equipamientos públicos y universitarios que beneficien a toda la ciudadanía», destacó el portavoz de la formación de izquierdas. Con esta propuesta, el grupo considera que se está reivindicando un «compromiso firme para que El Cristo se convierta en un espacio vivo y accesible para todos, priorizando el interés público y el desarrollo sostenible de la ciudad de Oviedo».

Un proyecto que requiere del consenso de las tres administraciones y que, por ahora, va para largo.