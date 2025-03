IU pide retirar una polémica campaña sobre el aborto en los mupis de Oviedo Advierte de que «manipula el Día Mundial del Síndrome de Down confrontado con el derecho a la vida»

E. C.

Susana Neira Oviedo Miércoles, 26 de marzo 2025, 15:27 Comenta Compartir

'Hoy me felicitas. ¿Mañana me abortarías? ¿No te parece un poco hipócrita?'. Este es lema de la campaña, acompañada de una fotografía de un joven con síndrome de Down, publicitada por una asociación ultracatólica en los mupis de Oviedo que ha denunciado el grupo municipal Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ante la Delegación de Gobierno en Asturias. El grupo municipal alertó de que es «ilegítima e ilegal« al atentar «contra la dignidad de la persona y la vulneración de los valores y derechos reconocidos por la Constitución».

El portavoz del grupo, Gaspar Llamazares, advierte de que «manipula el Día Mundial del Síndrome de Down de una manera deleznable confrontando su derecho a la vida con el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo». Además, sostiene que intenta presionar el relación a la libertad reproductiva de las mujeres. «Esta campaña lo único que incita es al odio y a la discriminación de dos colectivos: el de las personas con trisomía 21 y al colectivo de mujeres que ejercen su derecho a decidir sobre su embarazo y a los profesionales que las asisten«, añadió.

Por tanto, IU ha solicitado a Delegación de Gobierno que actúe y retire dicha campaña «y se ponga freno desde los poderes democráticos, a la involución que estamos viviendo por parte de sectores radicales ultracatólicos y de extrema derecha respecto a la defensa de los derechos fundamentales».