José Luis Velázquez, director de cine, presenta ahora su primera novela 'Yerro', sin dejar de lado su futuro proyecto de película que se rodará en ... Asturias.

–Para empezar, háblenos de 'Yerro'. ¿De qué trata su primera novela?

–Es una novela que surge de mi propia experiencia y de conocer a mucha gente. La idea inicial parte de una vivencia en un pueblo de aquí de Asturias, donde viví, observé y sentí una serie de cosas que me sirvieron como inspiración. Al final, conociendo a gente aprendes muchas cosas, y pasando de un sitio a otro también vas viendo cómo funciona la gente, cómo piensa, cómo siente, cómo se expresa.

–El título es muy potente. ¿Por qué 'Yerro'?

–'Yerro' es la primera persona del verbo errar. Estamos hablando de un pueblo y una serie de personas que conviven con el error, con la equivocación, con lo más básico del ser humano, que es equivocarse. Le di muchas vueltas y me parecía importante que fuese una sola palabra, algo breve y directo que llevase a un doble sentido. Y creo que esta palabra, con la confusión que lleva, fue lo más acertado para englobar todo lo que es la novela.

–¿Qué conflictos humanos quería explorar en sus páginas?

–El principal es la convivencia del bien y el mal en las personas. Siempre me ha llamado mucho la atención. Todos tenemos el bien y el mal en nosotros, y la única diferencia es qué parte domina a cuál. Hay personas que parecen puras, tocadas por una magia, pero siempre he pensado que, por más que nos lo parezcan, tienen su oscuridad. En la novela he recreado a gente que, digamos, busca el bien, pero que también tienen su lado oscuro, al igual que los antagonistas no son todo maldad, sino que tienen una justificación, un porqué han llegado a comportamientos perturbados o desviados.

–El error, entonces, es un pilar de la obra. ¿Lo ve como una condena o como una parte necesaria de la vida?

–Yo creo que es imprescindible para evolucionar. Una de las cosas que siempre oí decir a Michael Jordan es que él, para lograr lo que logró, tuvo que fallar miles de tiros, perder cientos de partidos... y es Michael Jordan. Para conseguir cosas, nos tenemos que equivocar. A veces veo a mi hijo de 15 años que va a hacer algo que le va a salir mal, y le dejo, porque lo que quiero es que aprenda. Si le digo 'no lo hagas', no lo hace, pero no ha aprendido nada. Es importante equivocarse. La cuestión es cómo gestionas ese error después.

–Ha cambiado el lenguaje de la cámara por el de la pluma. ¿Cómo ha sido esa transición, qué ha disfrutado de ella?

–He disfrutado muchísimo. Además, yo cuando escribo un guion, no soy de escuela de cine, mi evolución siempre ha sido autodidacta, aprendiendo de los errores. Y siempre he escrito los guiones de una forma muy visual, de forma que si yo logro ver la escena, espero que el técnico correspondiente también la vea. Así que, sin saberlo, siempre he escrito de una forma muy prosaica, muy literal y descriptiva, por lo que no me resultó extraño adaptarla a la novela.

–¿Ha sido una liberación no tener que pensar en un rodaje?

–(Risas) Sí, en este caso ha sido una liberación pensar que lo que escribía no lo tenía que rodar. Cuando escribes un guion tienes unas limitaciones terribles, porque esto no lo puedes escribir porque es muy caro, esto no lo puedo poner porque no voy a poder rodarlo bien… Pero claro, al escribir la novela tienes la libertad absoluta de hacer lo que te dé la gana y eso es maravilloso.

–¿Cómo ve el sector cultural de Asturias?

–Como consumidor, te diría que como todo es tan inmediato y tan urgente, parece que se están dejando los libros un poco apartados. Pero a la hora de publicar 'Yerro' he descubierto que no, he encontrado una acogida tremenda. Mucha gente me ha dicho que ha empezado a leer de nuevo gracias a la novela. Esa inmediatez creo que está matando un poquito la literatura, pero la forma de contrarrestarlo es que las veinte primeras páginas de un libro ya te atrapen y te enganchen.

–En cuanto al cine, ¿qué falta para que la industria asturiana progrese?

–Lo que nos falta es equipararnos a otras comunidades como Galicia o País Vasco, que tienen un apoyo gubernamental muy importante, y el resultado está en las series y el cine que producen. Nos falta ese apoyo más grande.

–Tras este viaje literario, ¿qué hay en el futuro?

–Ahora lo que más me ocupa la cabeza totalmente es la nueva película. Ya tengo el guion en su estado más primitivo, porque hasta enero o febrero del año que viene no rodaremos. Y siguiendo con las palabras cortas, la nueva película se va a llamar 'Inercia', un thriller de suspense, psicológico. El rodaje será aquí en Asturias, Queremos exportar, no quedarnos solo en Asturias. Nos gusta mucho, pero hay que llevar lo nuestro fuera también.