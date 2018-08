Las llamadas con Álvarez-Cascos se debieron a una «actividad ajena al sumario» El secretario general de Foro Asturias explica que su relación con García, uno de los principales investigados, no fue de «mi agrado» y la cortó J. C. A. OVIEDO. Martes, 7 agosto 2018, 03:02

En las 7.200 páginas de sumario y la pieza separada que ha podido consultar este diario, el apellido Cascos (con el Álvarez delante o sin él) aparece en 103 ocasiones, la inmensa mayoría de ellas, en conversaciones que uno de los principales investigados, Ángel Luis García, alias 'el Patatero', tiene con terceras personas y en las que alardea insistentemente de su acceso a políticos de «primera división». El resto, aclaraciones de los agentes que recopilaron la información.

Existen, eso sí, dos llamadas transcritas entre Francisco Álvarez-Cascos, expresidente del Principado y secretario general de Foro Asturias, con 'el Patatero'. En la primera conciertan una cita y en la segunda Álvarez-Cascos ante la locuacidad de su interlocutor le emplaza a «mirar la agenda» y quedar de nuevo. Ambas, con un día de diferencia, se producen en mayo de 2017.

Ayer, Álvarez-Cascos explicó a EL COMERCIO que su relación con García fue «transparente y dentro del terreno mercantil, y se terminó en el mes de noviembre de 2017». Aclaró, además, que esa relación «no tiene nada que ver con ningún asunto relacionado con el objeto de las investigaciones, ninguno».

Preguntado acerca de esas dos llamadas, Álvarez-Cascos aclaró que se refieren a una «actividad concreta y una empresa concreta» que no quiso nombrar para «no hacerle daño». Aquella relación, continuó, «no resultó de mi agrado y por lo que le fui manifestando, llegó a la conclusión de que el 'crack' de mayo era un soplapollas en noviembre», en referencia al cambio de opinión que le generó a 'el Patatero', Álvarez-Cascos desde cuando el investigado pensó que podía emplear su nombre para «dar un repaso a toda Asturias» hasta cuando el político corta la relación.

Queda acreditado en todo el sumario el ansia y la locuacidad de los conseguidores de la trama por epatar a sus interlocutores con contactos y supuestos accesos a los ayuntamientos que quieren colonizar. Acerca de este particular, el secretario general de Foro explicó que «de los deseos o intenciones que tengan terceras personas no tengo por qué asumir responsabilidad» antes de añadir que «en mi vida profesional y particular ni busco ni quiero una relación con instituciones públicas. Si alguien pretende verme o saludarme se equivoca de interlocutor».