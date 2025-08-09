El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Voluntarias de Más que Chuchos con los perros de la protectora. Alex Piña

María del Mar Martínez: «Estamos cargados porque se abandonan mucho animales»

La protectora Más que Chuchos busca fondos en Rúa Quince ante el «efecto Navidad» y los crecientes gastos veterinarios

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:40

La protectora de animales Más que Chuchos instaló este sábado su mercadillo solidario en el espacio Rúa Quince de Oviedo con un objetivo claro: recaudar fondos para hacer frente a una situación cada vez más crítica. La iniciativa se centró en la presentación y venta de su lotería de Navidad, una de sus principales fuentes de financiación para cuidar a los perros y gatos que rescatan. Una de sus voluntarias, María del Mar Martínez, explicó la urgencia que viven. «Aquí hoy presentamos la lotería de Navidad porque de eso sacamos para nuestros perros y gatos», afirmó. Los gastos veterinarios, señaló, se han disparado. «Para que se hagan una idea, hace nada pasamos de gasto cero a tener una factura de 2.000 euros por un solo perro».

La protectora se encuentra desbordada por el continuo goteo de abandonos, un problema que se agrava con la proximidad de las fiestas. «Estamos cargados porque se abandonan mucho, ya se están notando las navidades», lamentó Martínez. Además, la voluntaria explicó las dificultades que encuentran para organizar estos eventos vitales para su supervivencia. «Antes nos poníamos en otras zonas de Oviedo, pero el Ayuntamiento ya no nos deja, así que estamos muy agradecidas a Rúa Quince por dejarnos este espacio». Con cada décimo vendido se busca «un respiro económico para seguir dando protección»

