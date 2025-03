Una multitud reclama en la calle la creación de un nuevo parque en la zona de Rayo-Mercadín

Los vecinos de La Tenderina, El Rayo-Mercadín, Ventanielles y Vetusta salieron ayer a la calle en gran número pese a la lluvia en una manifestación con un claro objetivo: exigir la pronta construcción del parque que llevan décadas reclamando al Ayuntamiento.

Pese al compromiso municipal –el Pleno del pasado febrero garantizó la creación de esta zona verde–, los vecinos no se fían demasiado y por eso ayer se echaron a la calle para pedir que se agilicen los trámites y que la zona verde sea una realidad lo antes posible. A pesar de que en Oviedo existen 800.000 metros cuadrados de zonas verdes, los vecinos del este no entienden por qué no se prioriza la creación de una en su distrito.

A las doce en punto de la mañana la manifestación, convocada por el Colectivo Ciudadano Distrito este Oviedo y que reunió bastante a más de medio millar de personas, partió de la rotonda de Cerdeño, junto al establecimiento residencial del ERA y recorrió La Tenderina hasta finalizar en la plaza de la iglesia de San Francisco Javier. Una marcha con soflamas del tipo 'Canteli escucha, el barrio está en la lucha' o 'no te quedes mirando, únete', pancartas, árboles decorados con lemas, chapas, camisetas y pañuelos, todos en color verde esperanza.

En la plaza, donde se dispuso una carpa y un escenario, tomó la palabra el portavoz vecinal Suso Cañas, que leyó un manifiesto en el que explicó el germen de la creación de la asociación, de las necesidades del barrio en cuanto a zonas verdes y destacó que «esta manifestación supone un paso más para lograr nuestro objetivo pero esto no termina aquí, por lo que os animamos a uniros a nosotros para seguir reclamando nuestros derechos».

Cañas estuvo secundado en el escenario por Carlos Lastra, profesor de Biología, y Ana García del Campo, miembro de la asociación. Tras los discursos se disolvió la reunión sin ningún tipo de incidente y con la petición unánime de que el acuerdo municipal «no se quede en agua de borrajas y los vecinos de estos barrios podamos disfrutar del parque del este, tal y como venimos reclamando desde hace años».

Pero antes, durante el trayecto, residentes de la zona daban su opinión sobre la manifestación y la necesidad del parque del este. Andrés Castaño caminaba bajo su paraguas y aseguraba que «soy de Vetusta y pido que derriben las casas que se están cayendo para crear el parque, que lo necesitamos mucho». A pie del escenario, Cañas afirmó que «aprobado está, pero no confiamos en que esta vez sea la definitiva. Nos dicen que antes de finalizar la legislatura del PP en el Ayuntamiento estará hecho, pero no vemos avances».

En la cola y bajo un paraguas, como tantos otros, otro de los vecinos, Javier Crego, afirmó que «la voluntad política parece que se manifiesta pero ahora vamos a ver de cuánto tiempo estamos hablando para que se concrete. Los políticos parece que están de acuerdo pero hay que estar aquí para recordárselo».

A su lado, Isabel Fernández destacó la concentración: «Si no nos manifestamos no hay manera de conseguir nada. Por lo menos que se nos vea y que se nos escuche».

A lo largo de la manifestación, Sara Peñarroya definió la zona donde se quiere hacer el parque como «muy abandonada, toda muy abandonada. El parque si se hace tendrá muy buena pinta porque será amplio y puede que dé mucha vida a la zona».

La situación, según Cañas, es consecuencia de años de degradación urbana: «Hace veinte años rompieron la vida urbana del barrio y ahora los terrenos están en manos de múltiples propietarios, lo que dificulta la planificación. Mientras tanto, la suciedad se acumula. Un parque sería una solución para revitalizar la zona y darnos vida».

Una vida que también sería luz de esperanza para los comerciantes de la zona, ya que la mayoría coincide en que el inicio de las obras traería después otras mejoras como más aparcamiento e incluso hacer una bolera. «Esto sería bueno para todo Oviedo no solo para nosotros porque así la gente pasearía y compraría. Ahora esa zona está hasta sucia», comentó María José González, dueña de una tienda en La Tenderina desde hace treinta años.

Domingo Peñín es vecino de la zona y decía ayer sentirse ninguneado: «Nosotros solo pedimos lo que tienen otros barrios; un parque grande que sea referente del barrio para nuestros hijos y nietos, que también tienen derecho».

Con el apoyo de más de 30 asociaciones, la manifestación también contó con la participación y apoyo de dos grupos políticos municipales PSOE e IU. En diversos lugares de la misma los socialistas Carlos Fernández Llaneza, Juan Álvarez y Jorge García Monsalve sostenían una pancarta de apoyo mientras que unos metros más atrás estaban Gaspar Llamazares, Alejandro Suárez y Cristina Pontón, por IU-Convocatoria por Oviedo.