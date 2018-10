«Nunca me he planteado ser concejal aunque estoy dispuesto a colaborar» «El Ayuntamiento ha dilapidado a la Sociedad Ovetense de Festejos y esta entidad es muy importante» R. A. OVIEDO. Domingo, 21 octubre 2018, 02:41

-¿Sufre el atasco que hay en el servicio de Licencias?

-Lo sufrimos desde los profesionales hasta los ciudadanos que quieren hacer una obra. La situación me indigna, porque los políticos no están entendiendo nada. No solucionan la problemática que hay y la situación está a punto de reventar.

-¿Le gustaría ser concejal?

-Nunca me lo he planteado. Yo entiendo la política como algo no remunerado y estoy dispuesto a colaborar. Soy de esas personas a las que no le importa dar un paso adelante, echar una mano y dar la cara.

-Su nombre suena como futuro presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF).

-Esta entidad es importante y llegó a tener más de 20.000 socios. Ahora veo que el Ayuntamiento la ha dilapidado. Sus trabajadores fueron despedidos por el propio concejal de Cultura (Roberto Sánchez Ramos) sabiendo que los tribunales iban a fallar a favor de ellos.

-¿Que le gustaría más: ser edil o presidente de la SOF?

-Son cosas totalmente distintas. Nunca he estado en la batalla política y lo de la sociedad de festejos parte de algo más liviano. Conozco su funcionamiento y hemos gestionado muchas cosas.