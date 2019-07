«Es usted quien se olvida de que ya no es alcalde» Alfredo Canteli pasa al lado de Wenceslao López, al llegar al Pleno. Miércoles, 31 julio 2019, 01:25

El cruce más agrio del Pleno llegó al final. Durante el turno de preguntas al equipo de gobierno, Wenceslao López inquirió a Alfredo Canteli acerca del Bulevar de Santullano para la ira del segundo. «Con esas declaraciones -acerca de que el proyecto actual será abandonado por PP y Ciudadanos- está usted ignorando que es el alcalde de Oviedo», le espetó López al actual regidor, avisando de que rescindir el contrato puede abocar a un largo contencioso con la empresa responsable. «Y usted está faltando al respeto permanentemente. Es usted quien se olvida de que ya no es alcalde», le contestó Canteli. Y siguió: «No se lo iba a decir pero se lo digo. Yo creía que uno se acostumbraba hasta a perder pero creo que usted con los años que lleva perdiendo no lo ha hecho», aceleró. « No insulte porque falta al respeto a los que vinimos a trabajar por Oviedo. Yo tengo una trayectoria honrada y me callo. Respete a las personas que yo a usted no le tildo de nada, usted sabrá lo que hizo, yo desde luego lo sé», remachó a lo que López, sin el uso de la palabra y para algarada en una bancada popular enfervorizada, contestó: «Su soberbia está por encima del interés de Oviedo y lo ha demostrado antes en la votación del plan económico financiero».