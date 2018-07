La oposición responsabiliza a Sánchez Ramos de poner en peligro el Día de América Belén Acevedo. / A. PIÑA Belén Acevedo exige el cese del concejal de Festejos y lo acusa de «cobarde» por pedir a la SOF que ceda los derechos del desfile D. LUMBRERAS OVIEDO. Viernes, 20 julio 2018, 01:55

«Sánchez Ramos actúa de forma cobarde al responsabilizar a los socios de la SOF del futuro del Día de América». Así criticó ayer la concejala del PP, Belén Fernández Acevedo, la decisión del concejal de Festejos de llamar a una asamblea extraordinaria de los socios de la SOF para que estos permitan al Ayuntamiento que utilice la marca del desfile y así pueda celebrarse uno de los platos fuertes de San Mateo. A juicio de la popular, y también de Ciudadanos, el único responsable de que el evento esté en el aire es el propio 'Rivi'. Por ello, «la única solución es el cese de Sánchez Ramos».

Para Acevedo, la reunión del próximo 30 de julio significa que «vuelven a chantajear a los socios de la SOF, pasándoles los problemas que ellos mismos han generado con su caótica gestión». Recordó que en la anterior asamblea extraordinaria, celebrada el pasado junio, se aprobó un cambio de estatutos -proceso en trámite para convertir a la entidad en 100% privada, ahora que el Ayuntamiento está impedido por ley para subvencionar su funcionamiento- «y se comprometieron a que la SOF sobreviviría para organizar este desfile».

«¿Por qué no plantearon en la anterior asamblea esta cesión de derechos? ¿Es que no sabían que la SOF, que todavía dirigen, ya no tiene ni personal ni medios?», preguntó retóricamente la concejala popular. Señaló que, si este año la entidad no es capaz de organizar el Día de América en Asturias, «no lo podrá hacer el año que viene porque seguirá sin personal y sin medios propios. ('Rivi') Está diluyendo lo que en realidad es la disolución de la sociedad».

Además, Acevedo insistió en que el viaje del concejal de Festejos a Nueva Orleans, en el que aprovechó para invitar a grupos de allí a participar en el Día de América, ya indicaba que la SOF no podría organizar el evento. «¿Por qué ha tardado tanto tiempo en pedir a los socios la cesión si ya sabía que sin ella el viaje sería un despilfarro?», inquirió.

Por su parte, el portavoz municipal de Ciudadanos, Luis Pacho mostró su esperanza de que se pueda celebrar el desfile, «pero si no es así, la responsabilidad no será de los socios, sino de este gobierno, que prefirió mirar para otro lado cuando a principios del año pasado ya fue conocedor de este problema y esperó otros doce meses para buscar una solución». El naranja afirmó que «al gobierno le pilló el toro y el concejal de cultura, Sánchez Ramos, prefirió pasar la patata caliente a otros. Ése era su verdadero objetivo, nunca lo fue salvar la SOF».