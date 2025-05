La ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo requiere que el Plan de Movilidad esté aprobado

El PSOE de Oviedo sostiene que la nueva ordenanza de la futura Zona de Bajas Emisiones no podrá aprobarse hasta que exista el Plan de Movilidad ... y denuncia que la tramitación «en paralelo» de ambos documentos iniciada por el equipo de gobierno del PP de Oviedo «es una temeridad y una muestra más de la improvisación y nula planificación de (Alfredo) Canteli».

Así, el GMS ha presentado una batería de preguntas en la Comisión de Urbanismo para exigir explicaciones sobre el desarrollo de la ZBE de la ciudad. En ese sentido, el edil Juan Álvarez advirtió este sábado de que la tramitación en paralelo no es posible. ¿Por qué? Sostiene que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declarando nula la ordenanza de la ZBE de Badajoz por no estar integrada en un Plan de Movilidad bien podría servir de ejemplo del caso ovetense.

«El fallo deja claro que establecer una ZBE sin un plan de movilidad previo y aprobado –se encuentra estos días en plena fase ambiental– es una ilegalidad; no es una cuestión de forma, sino de fondo», criticó el concejal socialista. Y es que «sin planificación, sin participación pública y sin visión global de ciudad no se puede regular algo tan sensible como los desplazamientos de miles de ovetenses».

Al mismo tiempo, el PSOE local recordó al PP de Canteli que la ciudad está obligada por ley a implantar la Zona de Bajas Emisiones antes del 31 de diciembre de 2025. «Los plazos son muy ajustados y las chapuzas legislativas sólo conducirán a recursos judiciales, retrasos y pérdidas de credibilidad institucional», continuó Álvarez, para concluir a renglón seguido afirmando que «Canteli gobierna como si Oviedo fuera su finca privada: sin planificación ni escucha a la ciudadanía».