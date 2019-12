Una ovetense, medalla de bronce en la olimpiada científica internacional de Qatar

«No me esperaba recibir la medalla de bronce y estoy feliz. Es más, de la delegación española creía que la conseguirían dos compañeros y no yo». Son palabras de la estudiante del IES Aramo, la ovetense Lucía Aparacio García, de 14 años, recién llegada a España. Durante nueve días participó junto a otros dos estudiantes del IES Aramo -Ismael Suárez y Aylén Álvarez- en la final de la XVI Olimpiada Científica Juvenil Internacional (IJSO), celebrada en Doha (Qatar) y su esfuerzo obtuvo su recompensa: fue la única participante de la delegación nacional, integrada también por alumnos sevillanos, que consiguió un reconocimiento.

Esta estudiante de cuarto de la ESO confiesa que al principio se sintió «nerviosa». No sabía con exactitud cómo iban a ser las pruebas, en total se sometió a tres procesos distintos. El primer examen fue tipo test y le resultó «el más difícil». Le siguió la resolución de una serie de problemas, mientras que la última fase trabajó en equipo desarrollando «prácticas». En la gala de entrega de medallas, se llevó una de bronce.

La temática de las pruebas era variada. Física, Química y Biología predominaron en los exámenes, pero también tenían que aplicar otras nociones para sacar la mejor nota. Por ejemplo «matemáticas», relató ayer esta joven, que aún no se cree lo que ha conseguido. «Nunca habíamos tenido una experiencia así y entre el resto de expediciones -participaron alumnos de más de setenta países diferentes- había un joven que ya habían participado en tres olimpiadas», abundó Aparicio desbordando una inmensa alegría por su logro conseguido.

El idioma durante los nueve días de olimpiada no fue un handicap. Realizaron las pruebas en español y después las traducían los profesores. Además, los tiempos de estudio y descanso estaban regulados. En todo este tiempo no solo ejercitó la mente haciendo operaciones sumamente complicadas, también conoció a personas de diferentes países y Qatar: «Un día teníamos el examen, a la mañana siguiente una visita turística y por la tarde, estudio. Lo mejor que me llevo es la relación con el resto de alumnos», relató ayer para a renglón seguido especificar que en su mismo hotel había alumnos de diferentes nacionalidades. «Nos ponían en grupos y dos voluntarias estaban a nuestro cargo».

Llegar hasta este punto no fue fácil. Primero ganaron la olimpiada nacional de Ciencias que se disputó en octubre en Santiago de Compostela y después tuvieron que conseguir el dinero para viajar hasta Qatar. Buscaron patrocinios para cubrir los gastos de vuelos, hoteles y estancia y tras mucho luchar lo consiguieron: el pasado día 9 cogieron el avión de ida y aterrizaron el viernes de madrugada.

Bachillerato Tecnológico

La agilidad de Aparicio resolviendo problemas la demuestra cada día en sus clases en el IES Aramo. En estas asignaturas saca excelentes notas, aunque hay otras que se le resisten. Dice que la Gimnasia no es su fuerte pero lo compensa con las asignaturas en las que abundan los números.

De cara al próximo curso tiene muy claro lo que va a hacer: «Empezaré el bachiller Tecnológico». Lo que no está tan claro es qué grado estudiará. «Estoy entre Física, Matemáticas o una ingeniería», comentó ayer esta joven promesa de las ciencias.