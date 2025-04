«No mataron a mi hijo de milagro: le dieron con una alcantarilla en la cara y lo fueron a rematar»

«No mataron a mi hijo de milagro. Le dieron con una alcantarilla en la cara y le reventaron cinco dientes; después, cuando ... estaba medio aturdido, fueron a rematarlo dándole con la alcantarilla en la cabeza, pero se libró del golpe gracias a que un amigo tiró de él». Es el testimonio de la madre de un joven de 21 años, uno de los seis chavales que resultaron heridos de diferente consideración durante la madrugada del viernes para el sábado en el Oviedo Antiguo tras ser atracados y agredidos por otro grupo de jóvenes en la zona de ocio nocturno. Un suceso que se saldó con tres detenidos, de entre 18 y 19 años, que pasaron este lunes a disposición judicial, y en el que, continúa la mujer, «también participaron menores de edad». En total, «entre 15 y 16 personas» en el 'bando' de los que luego terminarían siendo arrestados. El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo acordó, como así había solicitado la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, la medida de libertad provisional para los tres procesados. Deberán, eso sí, cumplir una medida de alejamiento de las víctimas.

El suceso se desencadenó a eso de la cuatro de la madrugada cuando, según el mismo testimonio, los acusados «robaron a dos amigos de mi hijo» una bandolera y dos teléfonos móviles, uno de ellos de gama alta, en el seno de una pelea entre dos grupos que no fue a más. Estaban en la plaza del Paraguas. Después de eso, los jóvenes se fueron encontrando con diferentes amigos, a los que contaron lo que había ocurrido y que les habían robado, y poco después, sobre las 5.20 horas de la madrugada, vieron a los acusados, entre otros, en la calle Ildefonso Martínez.

«Nuestros chavales se acercaron a ellos para pedirles por favor que les devolvieran sus cosas y lograron recuperar la bandolera y uno de los teléfonos, pero el otro (un Iphone 16 Pro Max) no lo quisieron devolver». Acto seguido, detalla la madre, los presuntos agresores hicieron piña, «sacaron navajas y empezaron a golpes». Una verdadera batalla campal en la calle San José contra el grupo de jóvenes entre los que se encuentran los seis heridos. Estos tienen entre 20 y 24 años. La indignación de las familias, que esperaban que los supuestos agresores entrasen en prisión por estos hechos, es mayúscula. «¿Acaso nuestros hijos, que son chavales normales y trabajadores que no se meten en líos, no van a poder salir de casa a divertirse en Oviedo?», se pregunta.

El saldo de lo ocurrido: El joven de 21 años con cinco dientes partidos, «a otro le rompieron la muñeca y está pendiente de si le tienen que operar o no»; otros sufrieron cortes, magulladoras y contusiones en la cabeza de diversa índole y a uno de ellos «le tuvieron que poner puntos en una pierna». «Los tres que cogieron son mayores de edad, sí, pero ahí había menores: Los chavales nos dijeron que había, incluso, un niño entre los agresores lanzándoles botellas de cristal».

En definitiva, sentencia la mujer, unos hechos muy graves que no deberían haberse producido. «No mataron a mi hijo de milagro», reitera, y añade a renglón seguido que si bien «sabemos que no vamos a cobrar nada», las familias de las víctimas se hubiesen conformado «con que los metiesen en la cárcel».

Dos policías heridos

La cosa no acabó ahí. Disuelta la batalla campal inicial en San José y atendidos los primeros heridos, el que recibió el alcantarillazo se desplazó al centro de salud de La Lila para recibir una valoración médica –luego terminó en el HUCA–. Allí, precisamente, vio cómo varios agentes de la Policía Nacional se encontraban deteniendo en ese mismo momento a los que previamente le habían agredido y robado a sus amigos. La sala CIMACC había comisionado varias patrullas a la zona a las 6.05 horas tras ser vistos por las inmediaciones los sospechosos.

No obstante, los acusados se resistieron con fuerza a la detención y dos de los agentes resultaron heridos –el primero, con una fuerte lesión en las costillas–. Así, antes de ser reducido, uno de los detenidos soltó un fuerte manotazo en el pecho del funcionario al grito de «no me toques, eres un racista». Los agresores mantuvieron esa misma actitud posteriormente en la comisaría.