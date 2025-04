Desestimada la demanda de Lisardo Hernández contra las elecciones al Centro Asturiano de Oviedo

La falta de una firma –un garabato– acabó en los juzgados. Lisardo Hernández Cabeza dio un paso al frente el pasado año y decidió presentarse ... a las elecciones del Centro Asturiano. Sin embargo, la junta no validó su candidatura al faltarle la firma de uno de los 20 vocales que le acompañaban como aspirante y Gerardo Martínez fue proclamado presidente del club de Oviedo. Tomó posesión en enero.

La Junta Electoral certificó que la falta de esa firma –el garabato con el que se culmina el nombre, apellidos y DNI– suponía el incumplimiento del artículo 16 de los Reglamento de Régimen interno. Hernández Cabeza no se quedó de brazos cruzados y acudió a los tribunales con el objeto de impugnar los comicios. A priori, sin éxito, porque el Juzgado de Primera Instancia número 1 ha desestimado la demanda y absuelve al Centro Asturiano «de cuantas pretensiones se han deducido en su contra». Contra la sentencia, no obstante, cabe presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial emn el plazo de veinte días.

Los pasos

Antes de llegar a los tribunales, el demandante pidió amparo a la Junta Electoral al considerar y apoyarse en la Real Academia Española (RAE) que no se pedía la rúbrica (garabato con el que se culmina la firma) y sí la firma (nombre, apellidos y número del documento nacional de identidad) en la presentación de la candidatura. Sin embargo, esta reclamación no fue atendida. Por ello, presentó la demanda para «devolver el proceso al momento anterior de la anulación de mi candidatura para poder subsanar el pequeño error cometido y también para que el juez evite la toma de posesión de mi contrincante como presidente y evitar así mayores perjuicios para el Centro Asturiano en el caso de que el dicte sentencia a favor de mi candidatura y haya que celebrar elecciones». No ha sido así.