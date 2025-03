«Los niños pasan ocho horas encerrados en sus clases sin poder salir al patio»

La Asociación de Madres y Padres (Ampa) de la Escuela Infantil de La Florida denuncia que «los niños pasan hasta ocho horas encerrados en ... sus clases sin poder salir al patio» a pesar de que el Ayuntamiento de Oviedo se comprometió a finalizar en diciembre las obras en la cubierta derivadas de las filtraciones de agua por fuertes lluvias registradas a principios de octubre que obligaron a cerrar temporalmente, durante dos meses, el centro.

Los pequeños regresaron en diciembre, con unos trabajos «sin terminar y con claras deficiencias». Por tanto, tras tres meses de espera, ayer la Ampa hizo pública su queja. «En enero, en nuevas declaraciones el Ayuntamiento aseguraba que la obra estaba a punto de terminar a falta de pequeños remates». Sin embargo, contrapusieron las familias, «a día de hoy la obra no se ha terminado y se aprecian deficiencias a simple vista en la misma, como cosas sin terminar, acabados no aptos para un patio de juegos de bebés...». Y ahora, advirtieron, «hace semanas que no se ve personal de obra en la zona ni se ven avances en la misma».

Por tanto, indican, «la realidad es que los alumnos de la escuelina infantil llevan todo el curso sin que la actividad lectiva pueda transcurrir con normalidad debido a la obra y a la falta de planificación de esta. Tras dichas filtraciones, con la reubicación en otras escuelinas durante más de dos meses, »con todo lo que esto supone para los bebés en pleno periodo de adaptación«; y luego, con el cierre sin fecha de apertura prevista de la zona de los patios.

Ante esta situación, los padres reclaman al Ayuntamiento que aclare «cuál es la fecha definitiva de final de obra y de entrega de la misma; es decir, fecha en la que todos los alumnos podrán hacer uso habitual de todas las instalaciones». También, que soluciones con premura las deficiencias que están presentes en las nuevas instalaciones del patio y que se garantice que se recuperará la actividad el resto del curso con normalidad.