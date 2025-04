Oviedo tiende la mano a Ginkgo para diseñar una «propuesta alternativa» para la Fábrica de Gas

El concejal de Proyectos Estratégicos de Oviedo, Nacho Cuesta, tendió la mano este martes a Ginkgo Advisor durante la celebración del Pleno ordinario ... de abril para iniciar, «de la mano del Ayuntamiento», una reformulación integral del proyecto de la Fábrica de Gas. Después de que la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio emitiese un informe consultivo instando al fondo de inversiones propietario de los terrenos a proteger elementos como la marquesina o prohibiendo la construcción de viviendas en otros como la nave de la Popular Ovetense o el gasómetro, a Ginkgo, en palabras del concejal popular, lo que le toca hacer ahora es «reconsiderar su planteamiento inicial y empezar a tramitar una propuesta alternativa con las prescripciones de Cultura y del Ayuntamiento».

Del Consistorio, sí, recordó Cuesta, porque el gobierno local ya trasladó sus requerimientos a la firma varios meses atrás cuando informó negativamente la propuesta inicial de modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO). «Ya en ese requerimiento de hace algunos meses trasladamos la necesidad de reconsiderar la ordenación de los volúmenes, determinadas alturas planteadas con carácter inicial, la conveniencia de no colmatar en su integridad el gasómetro con aprovechamientos de naturaleza residencial y se insistió en la necesidad de dedicar la Popular Ovetense básicamente a equipamientos, con una mirada muy especial hacia la juventud», sentenció el edil.

Unas aclaraciones que lanzó el concejal durante su turno de palabra en el debate de la proposición de urgencia presentada por el PSOE exigiendo al equipo de gobierno de Alfredo Canteli que haga cumplir la ley al fondo de inversiones en el desarrollo de los terrenos de la Fábrica de Gas en materia cultural. El socialistas Juan Álvarez había acusado previamente al PP de haber puesto «una alfombra roja» a Ginkgo que ahora no encaja con la realidad que establece el informe de Cultura, lo que supone, aseguró, «una ducha de agua fría para los intereses» del fondo de inversiones. A su juicio, «es tiempo de recapacitar y rehacer el proyecto», aunque «igual tenemos un problema por haber inflado una burbuja».

Cuesta no tardó en entrar al trapo y reiteró que las consideraciones del Consejo de Patrimonio no aportan «ninguna novedad relevante respecto al posicionamiento» que el Ayuntamiento ya había trasladado a la empresa. Negó que el gobierno local estuviese pergeñando cualquier tipo de «pelotazo» junto a Ginkgo y aclaró que, en estos momentos, «ni hemos entrado siquiera a debatir la edificabilidad porque estamos en una fase muy anterior». Primero, concluyó, el fondo deberá justificar las cargas urbanísticas y, a partir de ahí, «y en su caso», plantear un incremento de la edificabilidad. Las acusaciones del PSOE las tachó de «demagogia y populismo». All final, el PP votó en contra y la proposición fue rechazada.

Protección y proyecto

Más profundo en su análisis fue el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, al manifestar que «igual que no hay proyecto sin protección, no hay protección sin proyecto». Dejó claro que «el equipo de gobierno tiene que liderar un acuerdo con la empresa» y que esta, al mismo tiempo, «cumpla» en términos de protección y con un «proyecto viable». Y es que «si es importante proteger la Fábrica de Gas, muy importante es también que sea un ámbito de urbanización, de integración del Oviedo Antiguo y de relación con La Vega; una rótula fundamental en relación al urbanismo de Oviedo. Nos jugamos mucho».

Tampoco se sumaron entre los votos a favor los de Vox. Sonsoles Peralta recordó que fue su formación la que «ya propuso que el gasómetro fuese declarado BIC y que la Popular Ovetense fuera incluida en el Catálogo de Patrimonio Cultural. No estamos a favor de la modificación del plan especial de Ginkgo, pero tampoco coincidimos con el planteamiento del PSOE, porque la ley de Cultura ya está para cumplirse».