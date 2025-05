El Ayuntamiento de Oviedo invirtió dieciocho euros por vecino en los primeros tres meses del año

La escasa ejecución real de las inversiones presupuestadas es uno de los deberes pendientes del grueso de las administraciones a todos los niveles. En el ... caso de Oviedo no es diferente. El año pasado, por ejemplo, el resultado fue de apenas un cuarenta por ciento, poco más de 39 millones de euros de los casi 94 disponibles, al finalizar el ejercicio –había empezado con el muy escaso dato de 307.315 euros gastados entre enero y marzo–. En comparación, el primer trimestre de este 2025 ha empezado mucho mejor que el del año anterior, con una cifra de inversiones reales en el apartado de obligaciones reconocidas del estado de ejecución presupuestario que asciende a 4.075.755 euros sobre los 74,5 millones que recogen las cuentas para todo el año. Sin embargo, esto es lo mismo que decir que el equipo de gobierno local del PP ha invertido 18 euros por vecino en los primeros tres meses del año. La mayoría en trabajos de renovación de pavimento, alumbrado y, entre otros, diferentes actuaciones llevadas a cabo por el personal de la Concejalía de Parques y Jardines.La ejecución del presupuesto entre enero y marzo de 2025 también refleja, como es habitual, que el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios es el que más porcentaje consume de los 52,5 millones de euros que ya se ha desembolsado el Consistorio en este periodo. ¿Cuánto? Casi veinticuatro millones de euros, aunque la Concejalía de Economía estima que serán 122,15 millones al finalizar el año. Por detrás, 13,2 millones en gastos de personal que se convertirán en 76,7 millones al finalizar el ejercicio, 10,9 millones más en transferencias corrientes que acabarán ascendiendo a 43,13 y algo menos de trescientos mil en gastos financieros, presupuestados en 1,45 millones para todo el 2025.

Lo que sí han caído ligeramente en el cómputo global con respecto al primer trimestre del año pasado han sido los ingresos. Si entre enero y marzo del año pasado el Consistorio había recaudado 52,6 millones de euros, en el mismo periodo de este ejercicio han sido 49,2. No obstante, la razón del descenso no radica en que se cobren menos impuestos, tasas o precios públicos. Todo lo contrario. La recaudación habría sido mayor que la del año anterior si no la mermasen los 5,1 millones menos en transferencias de capital.

En concreto, la administración local ingresó en el primer trimestre 16,1 millones de euros en impuestos directos, 312.256 euros más que en el mismo periodo del año anterior; 2,56 millones en impuestos indirectos (127.014 más); y 8,77 millones en tasas (1,53 millones más). En total, las previsiones recaudatorias del área que dirige la concejala Leticia González sobrepasan los 312 millones de euros para todo el año.

Cuenta general

Desde este miércoles, la cuenta general del presupuesto de 2024 permanece a disposición de la ciudadanía en información pública. La gestión de los dineros municipales a lo largo del pasado ejercicio tiene luces y sombras. Por un lado, sí es cierto que la capital asturiana terminó el año con un superávit, en términos de capacidad de financiación, de 7,6 millones, con un endeudamiento menor al dieciséis por ciento y firmando un periodo medio de pago a proveedores de apenas 9,57 días a fecha 31 de diciembre. Por otro lado, también es cierto que se incumplió la regla de gasto en algo más de 2,8 millones de euros, fijada en el 2,6% para 2024, lo que obligó a la concejalía a diseñar un plan de ajuste que permita revertir la situación y que fue aprobado en el Pleno de abril. El gobierno local se desvió de la tasa de crecimiento del gasto por un total de 1,27 puntos, aunque Leticia González defendió en varias ocasiones que la regla de gasto se incumplió por «una excelente gestión presupuestaria» que «redunda en beneficio de los ovetenses».